Pulti será un Diputado “propositor” y potenciará iniciativas para Mar del Plata

A dos días del cierre de listas, Mar del Plata recibió la visita del exministro del Interior y Transporte, Florencia Randazzo, quien busca convertirse en Diputado Nacional, con el frente propio “Vamos con vos”, acompañado por Carolina Castro, dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA); y Gustavo Pulti. En el marco de una recorrida por una fábrica en el Parque Industrial, se realizó una conferencia de prensa, en donde se anunció que Pulti tendrá un lugar en la lista junto a Randazzo. “A nivel local, la lista la van a tener en las próximas 48 horas. Casi está”, dijo Pulti.

Fue el mismo Randazzo, quien más tarde aseguró que Pulti será candidato a Diputado Nacional, y en relación a eso, el ex intendente de Mar del Plata dijo: “Vamos a llevar al Congreso de la Nación todo lo que nos enseñaron los marplatenses, todo lo que aprendimos juntos que es defender el trabajo, la producción, la inversión, la educación. Creo que hay gente que está muy cómoda confrontando sin proyecto, hay gente que la pasa bien y se beneficia políticamente en una confrontación sin contenidos, entonces vamos a ir al Congreso y vamos a llevar las inquietudes, necesidad de los vecinos y vecinas. Vamos a ir al Congreso y vamos a decir que es muy interesante las peleas que tienen pero que los resultados han sido malos y queremos tener otros resultados, porque tenemos un proyecto de trabajo, inversión y educación. Nosotros creemos en la Argentina y en el pueblo argentino, como ya lo demostramos a lo largo de nuestra militancia de tantos años que creo en la ciudad de Mar del Plata y creo en los marplatenses”

“Mar del Plata es una capital de Argentina, es un emblema, y vamos a ir orgullosos a decirles a todos los Diputados que hay proyectos de Ley que podemos votar juntos si es que nos ponemos de acuerdo, si no hay miserias, podemos votar juntos. Creo que no se trata de oficialistas y opositores, se trata que haya Diputados propositores, que propongan y es el momento de proponer. Este es el momento de pedir la pelota, ahora que está todo mal queremos hacer cosas positivas. No vamos contra nadie, tenemos un solo enemigo, es el atraso y la determinación que tenemos es trabajar desprejuiciadamente. Llevar un aire fresco, limpio, para intentar tener coincidencias con proyectos. La política de las etiquetas da poco resultado, queremos ejercitar la política de las ideas y de los proyectos, y hacer”

En este sentido Pulti agregó: “Porque cuando la ciudadanía nos confió hacer cosas las hicimos. Van y lo tocan el CEMA, está ahí; pueden ver la central de monitoreo, está ahí. Pueden ir y ver qué está hecho el Emisario Submarino, los 23 centros de salud, pueden ir y ver los polideportivos están hechos, construidos y los que no están terminados fue porque después de nuestro Gobierno se interrumpieron casi todos nuestros proyectos. Eso mismo lo podemos llevar al Congreso y decirles ¨miren, se puede hacer cosas¨. La pelea es con el atraso, las demás peleas no están legitimadas. Vamos a llevar las experiencias marplatenses para compartirlas con todos los argentinos al Congreso de la Nación”.

La presencia de Randazzo y Castro, según lo que dijo Pulti en conferencia de prensa es “Es una conjunción importante porque creo que la experiencia y el compromiso de Florencio con el trabajo, la producción y Mar del Plata, y Carolina es una palabra nueva en la política argentina que valoramos mucho y nos resulta muy convocante. Mar del Plata siempre tiene siempre el desafío del trabajo, la producción, de la capacitación en oficios, la educación y el trabajo son el gran tema para plantear en Argentina, por encima de todas las etiquetas y estamos convencidos que tenemos que hacer un esfuerzo juntos a favor de la ciudad”

En otro tramo, Gustavo Pulti aseguró: “Acción Marplatense tomó la determinación de apoyar el frente “Vamos con vos”, vamos con la boleta histórica de Acción Marplatense porque hace mucho que estamos y en este momento tan difícil vamos a estar también, para poner el hombre, presentar proyecto y promover iniciativas a favor de Mar del Plata. A la ciudad, y al país, no le hace falta más peleas, le hace falta iniciativas, propuestas, capacidad de realización, entonces tratamos de encontrarnos con quien habla ese idioma, y Florencio lo hace, y Carolina también, y mucha gente en distintos lugares empieza a sentir que es la forma de encarar las cosas. Vamos a comprometernos para defender la industria porque es el trabajo. Queremos mandarle un mensaje a cada marplatense, a cada familia, mamá ,papá, abuelo abuela, que ha sufrido enormemente durante este año y medio que nosotros estamos, estamos acá y para luchar, y estamos con las convicciones, energía y fuerza de siempre pero renovados porque hicimos un acuerdo para potenciar iniciativas para Mar del Plata”