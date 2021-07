Cordobés que violó la cuarentena para ver a su novia es protagonista de una canción 

Hace un año atrás se conocía la historia de un joven cordobés que ingresó a Mar del Plata con coronavirus, después de presentar documentación fraguada para visitar a su novia. Hoy, vuelve a ser protagonista en las noticias, en tanto le hicieron una canción inspirada en su propia historia, “Amor Anti cuarentena”, la cual ya es furor en todo Córdoba.

Vale la pena recordar que el 22 de junio del 2020 Mar del Plata se vio conmocionada con el segundo caso de coronavirus no autóctono que cargó el Sistema Integrado de Salud Argentina: un joven de 23 años Tomás Páez, había ingresado por la Ruta 226 y en todos los controles presentó la documentación del vehículo en que viajaba en regla y una Declaración Jurada Excepcional para Circulación de Emergencia Sanitaria, donde constaba que llegaba a la ciudad para cuidar a una señora mayor.

Conforme a ello, cuando trataron de realizar el seguimiento para comunicarle que el test PCR que se había realizado había dado resultado positivo los efectores de salida se sorprendieron porque el hombre había fraguado documentación para visitar a su novia. Entonces se le inició un proceso judicial que se espera se resuelva en los próximos meses.

Ahora el joven cordobés de 23 años vuelve a ser noticia, pero esta vez porque le hicieron un tema en alusión a su historia: “Amor Anti cuarentena”, el cual se inspira en lo vivido hace poco más de un año en la ciudad.

Sevega, es un cordobés aficionado al cuarteto, que compuso este tema anti restricciones, inspirado en una historia real. “La canción no pretende impulsar una idea en contra de las actuales restricciones sino que dramatiza una inédita historia de amor disparada a partir de las medidas sanitarias, dónde el impulso de visitar a su novia desencadenó un acto de polémica nacional”, apuntó.

“En su momento, hace un año, me parecía una muy linda historia de amor. Me llamó mucho la atención, más allá de todas las cosas que pasaron después, que una persona tuviera una pretensión, digamos noble y romántica, de estar con su pareja. Claro que en el medio violó varias restricciones legales, y se encontró con situaciones límite que seguramente no esperaba. Al menos es lo que uno sabe, a través de los medios”, recordó.

Conforme a ello, describió: “Se me ocurrió que era una linda trama para convertirla en algún tipo de material, sea un corto audiovisual, o una canción. Después pasó el tiempo, y quedó reducido el aspecto periodístico, más tapado el fondo de una historia de amor. Ahora decidí retomarlo cuando se volvía a las restricciones, en ciertos lugares similares al año pasado”.

Asimismo, confesó que si bien no es músico profesional, trabaja en la comunicación de una empresa extranjera. “La verdad me decidí por el cuarteto porque la opción del corto era mucho más costosa. Y ayudaron músicos y productores que laburan conmigo en el mundo la publicidad. Les iba pasando la letra, y ellos redondearon la música, luego, con la intervención de una productora cuartetera”, indicó.

Por otra parte, aclaró: “Me inspiró la historia romántica, no lo judicial. La canción fue escrita desde ese punto de vista, de un amor sin barreras. Obvio que puede dar lugar a la polémica por el tema. Y qué haya gente que esté a favor, o en contra, de la conducta de este muchacho enamorado. Por otro lado, se aclara que la canción está basada en un hecho real, y que en ningún momento quiere exponer un punto de vista sobre las medidas sanitarias”.

“Esta canción pretende retomar aquella tradición de tratar cuestiones sociales en el cuarteto, algo que escuchabas en la Mona Jiménez. Hoy, quizás, el cuarteto de moda lo ha dejado de lado. De hecho, escuché otros cuartetos de temáticas sociales para inspirarme”, confesó

Por estos días, el joven que inspiró el tema enfrenta una causa penal enmarcada en la pandemia mundial por el brote del coronavirus, que la Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 11 de marzo de 2020, y nueve días después el gobierno nacional, con el objetivo de proteger la salud pública. Entre las restricciones impuestas estaba la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus Covid-19.

A través del siguiente link se puede acceder a la canción y video de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2_KboGHVb6Y