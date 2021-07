Simeone elogió a Rodrigo De Paul, flamante incorporación del Atlético Madrid

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego “Cholo” Simeone, aseguró este miércoles que su compatriota Rodrigo De Paul, campeón de América con la Argentina y flamante incorporación del club de la capital española, “es un jugador que tuvo un crecimiento enorme en su paso por Italia”.

“Soy hincha de Racing, a De Paul lo vi cuando debutó, cuando jugaba en otra posición, extremo izquierdo, volante izquierdo, en el puesto que llegó al Valencia. En Italia tuvo un crecimiento enorme, en el fútbol táctico creció mucho, jugó por adentro y tuvo mejor relación con la pelota, además tiene una gran pegada”, analizó el “Cholo” Simeone en una entrevista que concedió al periódico deportivo español AS de Madrid.

El DT del actual campeón de España agregó que “Rodrigo nos va a dar opciones en la parte central de la cancha donde se va a dar una buena competencia interna con Herrara y Koke”.

En otro orden Simeone confesó que “lo peor que me puede llegar a pasar es quedarme a mirar lo transcurrido. Estoy en el lugar en el que quiero estar, soy muy feliz en el Atlético, el club busca crecer, me ilusiona el equipo y la temporada pasada el haber logrado el campeonato certifica y solidifica todo el trabajo de muchos años para encontrar esto que está pasando”.

Por ultimo el entrenador confirmó que “hay posiciones para mejorar en el equipo, necesitamos un delantero y si (Antoine) Griezmann no viene, vendrá otro. Ahí el club deberá decidir que es lo mejor para la economía de la entidad”.

Simeone, quien desde su llegada al Atlético consiguió ocho títulos, renovó su contrato este mes con el conjunto “Colchonero” hasta el 30 de junio de 2024.