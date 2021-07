Llegó el plantel de Boca y deberá estar aislado una semana

El regreso de Boca fue luego de delcrar ante la justicia de Brasil, tras el duelo ante Atlético Mineiro

El plantel de Boca que llegó este miércoles de Brasil, donde perdió en los penales con Mineiro por los octavos de final de la Libertadores, deberá aislarse durante siete días por protocolo luego de que el Ministerio de Salud interpretara que, con los incidentes que protagonizaron jugadores y directivos, se rompió la burbuja para evitar los contagios de Covid-19.

El aislamiento impedirá que Boca juegue en igualdad de condiciones sus próximos dos partidos por el torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), el sábado ante Banfield por la segunda fecha y el martes con San Lorenzo, por la tercera.

Aunque todavía no hubo una comunicación oficial al respecto, el club pediría la postergación de ambos encuentros. Si la LPF rechaza la solicitud, Boca deberá presentar un equipo integrado por jugadores de Reserva y Cuarta división.

Más allá de que en primera instancia se había informado que Boca no rompió la burbuja sanitaria, requisito para evitar el aislamiento al regresar, el Ministerio de Salud dictaminó lo contrario luego de analizar las imágenes de lo sucedido anoche en el Mineirao, donde jugadores y directivos de Boca se enfrentaron con integrantes de la policía brasileña y de la seguridad privada.

“En virtud de los hechos conocidos se dispone que al ingreso al país (la delegación de Boca) deberá aislarse por siete días en el dispositivo previsto por el club, según las previsiones vigentes para delegaciones deportivas en eventos internacionales y en su caso, hacer las prácticas en modalidad burbuja, sin intervención ni interacción con terceros”, comunicó el Ministerio.

“En dicho aislamiento, el club será quien deba responder por el control médico de los integrantes del plantel de fútbol, realizando el test PCR del día siete, evitando traslados o circulación con terceros o cualquier otra actividad social. Todo ello para garantizar una burbuja que supere cualquier posible desvío”, agregó.

La nota lleva la firma de Arnaldo Medina, secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación.

El arribo “Xeneize” a Buenos Aires

La delegación de Boca Juniors llegó alrededor de las 18.30 al aeropuerto de Ezeiza, después de ser eliminado de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro y sus integrantes serán hisopados antes de decidir su destino, con la confirmación del Ministerio de Salud de que deberán ser aislados por una semana..

Con el anuncio de la cartera de Salud, los jugadores de Boca que volvieron de Belo Horizonte no podrán actuar el fin de semana ante Banfield por la segunda fecha del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Entonces a Boca le quedarán disponibles solamente 11 profesionales, de los que dos de ellos están lesionados como Eduardo Salvio y Agustín Almendra, mientras que el colombiano Frank Fabra está cursando un período de aislamiento tras retornar de su país luego del fallecimiento de su padre.

Y de los otros ocho solamente jugaron en primera división los juveniles Nahuel Valentini y Valentín Barco, además del colombiano Edwin Cardona, que se tendría que reincorporar este jueves a los entrenamientos luego de siete días de aislamiento desde que regresó de su país luego de jugar la Copa América.

El urgente pedido de la dirigencia

Boca quiere pedir la postergación del encuentro con Banfield pero la AFA no lo autoriza, porque por reglamento los partidos no se suspenden por el coronavirus, y aunque la decisión del Ministerio de Salud sea la de aislar al plantel que viajó a Brasil por siete días, el club tendría que presentar equipo ante el “Taladro”.

Y justamente Banfield fue uno de los principales afectados por esta situación en el torneo pasado de la Copa de la Liga Profesional, cuando por 16 casos de coronavirus en su plantel debió afrontar un partido ante Rosario Central con solamente siete profesionales, varios de ellos juveniles, lo que le terminó costando la clasificación a la ronda final del certamen.