Estafas Online, el lado B que creció con la pandemia del Covid

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), realizó un estudio donde analiza el fuerte aumento del consumo a través del e-commerce con la llegada de la pandemia. La facturación del e-commerce, en 2020, superó los 900 millones de pesos, representando un crecimiento anual de 124%. Las categorías más favorecidas fueron: equipos tecnológicos; alimentos y artículos de limpieza, y artículos para el hogar; entre otros rubros. Por otro lado, las operaciones bancarias a través de internet, ya sea mediante la web o aplicación bancaria, también aumentaron un 58%. En efecto, el método de pago más utilizado para dichas operaciones fueron las tarjetas de crédito (77%). Los datos presentados en dicho informe demuestran que tanto las compras como las ventas online rompieron todos los récords de consumo proyectados, pero también aumentaron las estafas online. Un clic de más o un formulario con datos personales en una web equivocada, puede llevar al vaciamiento de la cuenta bancaria. Rodrigo López Guerra, CTO de Ixpandit Fintech Factory, comenta: “Una buena forma para detectar una estafa si recibimos un mail con una propuesta llamativa es reflexionar sobre la siguiente frase «si es demasiado bueno para ser real, es porque no lo es». La verdad es que no existen magnates o príncipes dispuestos a regalar sus fortunas a través de un correo electrónico”. Para evitar cualquier tipo de estafas online, “es importante que nos familiaricemos con la ley de protección de datos y cómo los resguardamos”, recomienda López Guerra. Si aún está con la duda de compartir información sensible, le brindamos 5 consejos básicos para evitar todo tipo de fraude. 1) Verificación de datos del vendedor Chequeá que el sitio web o el vendedor sean oficiales y seguros o la marca tenga buena reputación. Se puede verificar la confiabilidad leyendo los comentarios de compradores anteriores, viendo las calificaciones que recibió o revisando las redes sociales de la empresa. Además, todas las empresas deben publicar un nombre y número de CUIT para demostrar que es un comercio auténtico. Si estos datos no aparecen podés buscar su Constancia de Inscripción en la página de AFIP. 2) Descartar compras por correos masivos Muchos de estos correos suelen llegar a la carpeta de Spam o No deseados. Nunca realices una compra a través de esta información recibida ya que es la puerta de entrada para el engaño. 3) Llamadas sospechosas Si recibís un mensaje o llamada informando que bloquearon la tarjeta de crédito, se aconseja no responder ni brindar información como claves o datos bancarios. Recordá que tu institución bancaria nunca va a solicitar esta información. 4) Perfiles seguros en redes sociales Si vas a realizar una compra a través de un perfil de Instagram o Facebook, asegúrate que tenga el tilde azul de autenticidad. Otro procedimiento es mirar los comentarios, cantidad de likes y seguidores. También podes acceder a la información de la cuenta como la fecha de creación del perfil, la ubicación geográfica y los nombres que anteriormente utilizó. 5) Conservar los comprobantes El comercio o vendedor siempre debe enviarte la factura o el comprobante de pago. Si realizaste una compra y ya superó el plazo de entrega, podrás hacer el reclamo o denuncia presentando la factura de la compra del producto. “Debemos ser muy cuidadosos al momento de brindar nuestros datos bancarios o personales, como claves, CBU, entre otros. Si algo nos genera duda, recordemos siempre estos 5 consejos básicos. En Adelantos.com contamos con altos niveles de seguridad para verificar la identidad del usuario solicitante, desde un doble chequeo de envío de foto y documento o hasta la validación de un mail de seguridad. También en nuestro sitio encontrarán el código QR con la información fiscal”, explica Florencia Valdes, Marketing Manager de Ixpandit Fintech Factory. Acerca de Ixpandit Ixpandit Fintech Factory es una empresa creada por Matías y Tomás Friedberg. La compañía combina el conocimiento del mundo financiero con la agilidad del e-commerce. Su foco está puesto en la digitalización de los negocios financieros y en perfeccionar la relación con el usuario final. Esto se logra gracias a la Ciencia de Datos para generar eficiencia operacional y en la Tecnología, con el objetivo de ofrecer inclusión y velocidad en los servicios que brindan. El servicio es 100% digital, instantáneo, 24×7 y sin documentación física. Ixpandit, cuenta con más de 8 años en el mercado y posee varias líneas de negocios, entre ellas: Adelantos.com, plataforma centrada en el mercado de consumo, enfocada a ofrecer créditos online de manera instantánea.