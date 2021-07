Rechazan retiros voluntarios y denuncian complicidad entre Uthgra y Manatiales

El cuerpo de delegados advirtió presiones para forzar acuerdos bajo amenaza de suspensiones. Realizaron una presentación ante el Ministerio de Trabajo. “La empresa se reunió con el sindicato de Gastronómicos antes que con el personal y su dirigencia actúa en clara connivencia con la patronal. Manantiales está cerrado y la gente la está pasando mal”, expusieron.

Una semana. Ese es el plazo que los responsables del histórico complejo Torres de Manantiales de Mar del Plata le dieron a solo 79 de los 230 trabajadores, bajo amenaza de suspensiones, para aceptar retiros voluntarios en el marco una reestructuración que ya devino en el cierre de la venta de alojamientos para el turismo, comunicó el cuerpo de delegados.

Luego de dos asambleas realizadas en el establecimiento a partir de la preocupación e incertidumbre que provocó el anuncio de la empresa días atrás, el cuerpo de delegados confirmó que rechaza los retiros voluntarios y formalizó este lunes una presentación en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en la que además se denuncia la “complicidad” de la seccional local del Sindicato con la firma responsable de Manantiales.

El delegado y referente de la Agrupación Hotelera y Gastronómica “25 de Mayo” Pablo Santín encabezó las asambleas y advirtió que “el retiro voluntario se abrió solo para 79 trabajadoras y trabajadores fijos”, a quienes “se está presionando diariamente a firmar bajo amenaza de quedar suspendidos y percibiendo solo la mitad de su sueldo” a través del artículo 223 Bis del Convenio Colectivo de Trabajo que permite ilegalmente suspensiones y rebajas salariales, artilugio prorrogado ilegalmente entre el sindicato y Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra).

Sin embargo, con el personal temporario, debido a la estacionalidad que caracteriza a Torres de Manantiales, la planta asciende a unos 230 trabajadores, la mayoría de los cuales “han quedado desamparados y a la deriva, sin contención”.

Mientras el Café de las Nubes por “ahora sigue funcionando” y lo propio sucedería con el Club de Mar ubicado en la zona de Chapadmalal, sin certezas en torno a estas promesas que “conoció el sindicato antes que el propio personal”, los delegados ratificaron que hoy Torres de Manantiales “está cerrado” y “quien llame y pida reservar una habitación podrá constatarlo”.

“La empresa se reunió con la dirigencia de la Seccional Mar del Plata del Sindicato antes que con los trabajadores. Hubo negociaciones a instancias de la gente. No casualmente el sindicato negó el cierre del hotel y comunicó que se estaba conteniendo al personal y cerrándose acuerdos. Es mentira. Y una muy dolorosa, porque juegan con el presente y el futuro laboral de 230 familias a las que deberían representar en lugar de engañar, aunque a nadie engañan”, expusieron desde el cuerpo de delegados.

“Los retiros voluntarios y acuerdos mutuos nada tienen de voluntarios ni son mutuos, es una imposición”, cuestionaron.

A instancias de la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, los representantes de los trabajadores de Torres de Manantiales expusieron esta situación mediante una presentación en la que denunciaron además la “complicidad evidente” de la seccional local del Sindicato con la patronal.

“Mientras afirman que Manantiales no cierra, que acompañan a los trabajadores y que se alcanzan acuerdos como si todo estuviera bien, la gente solo está siendo contenida por el cuerpo de Delegados y no hay acuerdos, ya que además se miente tendenciosamente prometiendo un Fondo de Desempleo que en base a la legislación vigente no alcanza en este caso a los damnificados, laburantes de Mar del Plata con una amplia trayectoria y experiencia dentro de la hotelería y la gastronomía”, agregaron.

“Si con esta maniobra cómplice el sindicato está pensando en sacar ventaja para las elecciones internas de este año, no solo se equivocan, sino que están actuando al margen de la ley”, comunicó el cuerpo de delegados y llamó al cese de las presiones y la continuidad laboral del 100% de los trabajadores y las trabajadoras que “hoy cuentan los días bajo la presión que la empresa y el gremio ejercen en forma conjunta” para cerrar acuerdos bajo “una desprolijidad e incertidumbre sin precedentes en Torres de Manantiales”.