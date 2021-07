Pablo Baldini: La clave del regreso de la actividad artística es que sea sustentable

Después de haber estado más de un año frenado en su actividad, el reconocido productor teatral marplatense, Pablo Baldini, en conversación con “el Retrato…” adelantó que ya se encuentra enfocado en una vuelta a partir de septiembre. “Hay que trabajar mancomunadamente con el artista, con las salas, los servicios y la licencia discográfica. La clave de hoy no es ni los aforos ni los protocolos, sino que la actividad artística sea sustentable, porque si la misma arranca y no es negocio, no va a haber show”, aseguró.

Pablo Baldini, productor artístico marplatense, en diálogo con “el Retrato…” manifestó su preocupación por la situación que atravesó el sector al mismo tiempo que dejó entrever sus expectativas sobre lo que sucederá a partir de septiembre. “Si bien en septiembre u octubre seguramente algo haya, la realidad es que hay que pasar el invierno todavía. La señal que el verano va a explotar tiene que ser trabajada en concreto y responsablemente como sociedad”, apuntó.

“El mensaje está cambiado. Es bueno que haya certezas para hacer algo, pero no podes tener aforo liberado ni dejar de tomar los recaudos que se requieren. También hay que ver qué pasa los bares y discotecas, porque muchas veces se comportan de forma no adecuada”, sostuvo el referente del sector teatral.

En tal sentido, Baldini adelantó que se encuentra proyectando una serie de conciertos para octubre en un espacio más amplio que los teatros. “Me agarra un poco de miedo sobre si estoy acertado en lo que voy a hacer. Se ve un horizonte y una certeza, que es bueno, pero hay que trabajar, no relajarnos. Hay que convivir con el virus y estemos vacunados, o no, hay que cuidarse”, expresó.

Por otra parte, reconoció que la actividad teatral venía “contraída” desde hace mucho tiempo. “Hay cosas que se van visualizando que van a ocurrir. La actividad estaba retraída, había pocos artistas con discos nuevos, espectáculos que andaban bien y otros no tanto, los teatros con menos capacidad, etcétera. La pandemia agudizó más estas cuestiones”, apuntó.

Asimismo, Baldini destacó que desde el Estado se ayudó al sector con algunas líneas de créditos que se otorgaron. “El Estado estuvo presente, pero hay que ver cómo se hace para generar lo necesario y devolver a partir de enero la cuota. Siempre salimos de las cosas, lo importante es no deprimirnos e incentivarnos en ir hacia un negocio distinto”, indicó.

“Hay que trabajar mancomunadamente con el artista, con las salas, los servicios y la licencia discográfica. La clave de hoy no es ni los aforos ni los protocolos sino que la actividad artística sea sustentable, porque si la misma arranca y no es negocio, no va a haber show”, apuntó el referente del ámbito teatral marplatense.

Seguidamente Baldini consideró “muy difícil” la vuelta de los grandes espectáculos a las salas marplatenses. “Tenemos que ubicarnos. Si no hay más shows de 10, habrá de 5, 4 ó 3 y habrá que ver qué artistas convoca esa gente a precios populares para que la gente pueda ir. La cultura para pocos no va a ser tan sano”, afirmó.

“Hay que trabajar creativamente, unir estrategias, empresas, artistas y tratar de generar espacios en un día para que se puedan por ejemplo compartir costo de sala de teatro entre varios shows, publicidad, etcétera”, agregó.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre qué temporada espera, respondió que “Mar del Plata nunca fue fuerte en las vacaciones de invierno, pero hoy puede haber buenos movimientos porque hay mucha gente de la zona que viene” al mismo tiempo que comentó que tiene expectativas en la llegada de septiembre u octubre, pero que “no hay que relajarse”.

“Si uno hace un show tiene que cuidar a la gente. Si arrancamos mal uno se acobarda, por eso hay que ser oportuno con la decisión que va a tomar. El streaming sirve para el artista solo, para dar trabajo a su gente y la realidad es que no puede convivir con el vivo”, explicó al mismo tiempo que subrayó: “La gente quiere el vivo. El streamig es un apoyo de, pero no una atracción en sí mismo”.