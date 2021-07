AMIA y la Liga Profesional: “Somos todos del mismo equipo”

“Esta es una fecha imposible de olvidar”. “85 muertos, 300 heridos y 45 millones de víctimas que merecemos Justicia.” “La impunidad hace que el atentado se repita cada día.” “Porque tenemos memoria exigimos Justicia.”

Estos cuatro mensajes fueron exhibidos hoy en los cuatro partidos que se disputaron, y formaron parte de una acción de recordación conjunta organizada por AMIA y la Liga Profesional de Fútbol Argentino, en el día exacto en que se cumplen 27 años del peor atentado terrorista perpetrado en nuestro país.

La acción se desarrolló minutos antes del comienzo de los partidos de Huracán vs Defensa y Justicia; Arsenal vs San Lorenzo; River Plate vs Colón, e Independiente vs Argentinos Juniors.

“Este es un mensaje que nos encuentra a todos unidos, porque para recordar a quienes no están y para reclamar por el fin de la impunidad, somos todos del mismo equipo”, expresaron los organizadores de esta iniciativa conjunta, a 27 años de la masacre que dejó el doloroso saldo de 85 víctimas fatales y más de 300 heridos.

A continuación, el mensaje que compartieron los relatores de los partidos de la fecha:

AMIA 27 AÑOS: “SOMOS TODOS DEL MISMO EQUIPO”

“Hoy se cumplen exactamente 27 años del doloroso atentado contra la AMIA, que dejó un saldo de 85 víctimas fatales y más de 300 heridos.

Se trató de un brutal ataque terrorista que, aún hoy, no tiene condenados por este crimen de lesa humanidad.

La sociedad necesita imperiosamente Justicia. Y para mantener en alto ese sentimiento, en los cuatro partidos que se disputarán hoy en el torneo de la LPF, los planteles adhieren al ejercicio de la memoria y a la lucha contra la impunidad, en una iniciativa conjunta entre AMIA y la Liga Profesional de Fútbol Argentino.

Este es un mensaje que nos encuentra unidos, porque para homenajear a quienes no están y para reclamar por el fin de la impunidad, somos todos del mismo equipo.”