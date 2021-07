Con guiño de Acción Marplatense, no se aprobó el proyecto que rechazaba los dichos de Kreplak

Después de largos debates, cruces y chicanas entre la oposición y el oficialismo por el proyecto presentado por la edil Angélica González para rechazar las declaraciones del viceministro de salud bonaerense Nicolás Kreplak quien sostuvo que “Mar del Plata tuvo un comportamiento de negar la epidemia”; el tema llegó a Sesión.

Sin tanto barullo, pero sí con fuerte debate político el Concejo Deliberante, finalmente rechazó el proyecto por mayoría, con votos negativos de Frente de Todos, Frente Renovador y Acción Marplatense.

En el uso de la palabra la autora del expediente, Angélica González (Coalición Cívica) sostuvo: “consideré que este expediente había sido lo suficientemente debatido a lo largo de las Comisiones, y que no daba lugar a más”, en esta línea aclaró que se modificó el expediente original y se cambió la palabra “repudio” por “rechazo”. “Deseo expresar concretamente el malestar porque el Viceministro se había referido a los municipios de postura ideológica diferente por tener ‘una actitud negacionista a la pandemia’, por lo cual lamentablemente disentidos, porque somos 12 mil personas que trabajamos en este municipio con las respectivas familias, o sea que hablamos de la comunidad también. Consideramos que no fue adecuado y fue una desconsideración al Municipio y a la comunidad”, dijo la edil.

Por su parte, el edil de Acción Marplatense, Horacio Taccone explicó: “El gobierno marplatense no tuvo una actitud de negar la pandemia’, no estoy de acuerdo con las declaraciones del Viceministro, pero eso no lo hace pasible de ser repudiado porque es una opinión. Si entramos en la dinámica de repudiar o expresar beneplácito por cada opinion de los funcionarios, vamos a alejarnos de la gente. Los vecinos esperan otra cosa de nosotros. Por eso, a pesar de no compartir las declaraciones del Viceministro, Acción Marplatense votará negativamente”.