Protesta en Tribunales “El abuso sexual en la infancia es un delito que no prescribe”

Bajo el lema “Las niñeces deben jugar con juguetes, no ser el juguete” Marita Tobío volvió a encabezar una manifestación en la puerta de Tribunales, “queremos que se cumpla la ley de víctimas, las convenciones internacionales y las leyes están y hay que respetarlas” sostuvo Tobío en declaraciones a “el Retrato…”, y agregó: “Hay que seguir impulsando esto para las infancias de hoy, pero también para las infancias de ayer. Es uno de los delitos más aberrantes y los violadores siguen sueltos, totalmente impunes”

En esta línea quien denunció haber sido víctima de abuso por parte de su padre, tío y abuelo, dijo: “Una vez más, estamos realizando una protesta con la intención de visibilizar la mirada y el dolor que tenemos las víctimas. El abuso sexual en la infancia es uno de los temas que menos se trata, se debe poner en agenda y queremos que se respete la Ley de victima”

“A mi como víctima me costó un montón romper el silencio, fui abusada sexualmente por mi progenitor que era policía, debía protegerme y cuidarme, y en lugar de eso me compartió con su hermano y con su padre, o sea mi tío y abuelo paterno. A las tres semanas me desestimaron la causa por prescripción de la acción penal, cuando es un delito que no prescribe, más allá de eso, se debe seguir con el curso de la causa como hace el Juez Grabriel Vitale, de Lomas de Zamoras que está siguiendo un juicio por la verdad”, sostuvo Tobío en declaraciones a la prensa.

“El primer paso fue romper el silencio para con mi hija, que fue la primera persona a la que le conté lo que a mi me había pasado y le expliqué porque no tenía que responder a los mensajes o ir a la casa de quien ella entendía era su abuelo, que no entendía porque se habían alejado. Yo hice la denuncia porque él la incitaba a ir a la casa. Luego le cuento a mi mamá y a mis hermanos. Fue un derrumbe familiar ahora estamos todos con tratamiento psicológico, y a raíz de eso me acerco a la instancia judicial que al día de hoy no tuvo mucho éxito. Me sentí totalmente observada, pero muy acompañada por amigos, allegados, familiares, porque sino no se como haría para seguir acá”, contó Marita.

“Yo sabía que el silencio era mi única salvación, y era lo único que yo tenía de salvedad. Cuando lo rompo, me encuentro en una tormenta en la que no tenía medidas de protección. Recién hoy tengo el botón antipánico, me costó acceder al botón, no porque no me correspondía, sino porque salí a la calle a reclamar. Fue un alivio. Hoy puedo hablar del tema, puedo contar todo una y otra vez. Antes no podía, cuando fui a hacer la denuncia me temblaba la mano y hasta se me bajó la presión. Me costó aceptar que yo no era culpable, y que no tenía la culpa por no haber hablado antes. Uno siempre va a ser cuestionado, hay que hablar, no hay que callarse”, sostuvo la víctima con una fuerza admirable.

Asimismo, Tobío dijo: “Hay que mirar a los niños. Si están muy callados, están aislados, lloran mucho, muestran algún signo de abuso hay que acudir al psicólogo. Conmigo no lo pudieron hacer, no vieron las señales, pero hay muchas niñeces de hoy que pueden ser salvadas. Las niñeces deben jugar con juguetes, no ser el juguete, nosotros somos los juguetes de los violadores y ellos están totalmente impunes, y al saber que son impunes van a seguir reproduciendo violadores y no risas. Necesitamos que se reproduzcan risas, necesitamos ser libres, estar tranquilos, necesitamos Justicia. Yo creo que la Justicia me puede dar esa tranquilidad. Tenemos una Justicia machista y clasista, pero se que hay buenos juristas y que ellos van a responder a esta causa. Sé que habrá un cambio”

Finalmente, en relación al vínculo actual con su progenitor, Marita dijo: “No me lo he cruzado, pero me dijeron varias personas que pasa por la puerta de mi casa, todos los días. Entró en pánico cada vez que escucho una moto o veo una cara o un cuerpo más o menos parecido. El miedo no me lo va a sacar nadie, pero el miedo me impulsa a seguir pidiendo Justicia”.