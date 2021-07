Aquópolis y Aerópolis se modernizan para atraer turismo en la temporada 

Con el objetivo puesto en una reapertura del turismo a partir de octubre, Carlos Philapsidis, titular de los parques Aquópolis y Aerópolis, en diálogo con “el Retrato…” adelantó que se encuentran llevando adelante inversiones importantes en los parques con el objetivo de revitalizar los espacios, modernizarse y atraer nuevos visitantes a la ciudad. “Mar del Plata debe estar organizada desde todos los ámbitos para que el 12 de octubre sea el lanzamiento de la temporada”, subrayó.

“El sector turístico se encuentra muy complicado en líneas generales, pero por suerte Mar del Plata tuvo temporada de 4 o 5 puntos, cuando otros destinos no la tuvieron, lo cual hace que las cosas se puedan ver de otra manera y con mayor optimismo”, explicó el titular del camping El Griego y de los parques Aquópolis y Aerópolis en diálogo con “el Retrato…”

En tal sentido, Philapsidis manifestó que igualmente tienen expectativas con la llegada de las vacaciones de invierno y con que mucha gente visite la ciudad en el marco de dicha fecha. “Es lógico que el gobierno tenga que tomar recaudos. El año pasado la ciudad estaba completamente cerrada; por eso, es importante que, aunque no se incentive el turismo, la actividad esté abierta y que cada familia tome su propia determinación sobre viajar, o no”, sostuvo.

“El turismo es importante para Mar del Plata, porque dicha actividad derrama muchos ingresos en otros sectores como gastronomía, hotelería, recreación, etcétera”, remarcó al mismo tiempo que aclaró que en el espacio “El Griego” cuentan con espacios para acampar como así también con cabañas. “Estamos preparados para trabajar durante los fines de semanas como en las vacaciones de invierno, que sabemos que no van a ser las ideales, pero igualmente es positivo que se pueda viajar”, subrayó.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre si se han realizado reformas en los parques Aquópolis y Aerópolis, respondió: “Estamos trabajando en algunas remodelaciones, es una obra muy grande la que tenemos” a la vez que aclaró que se incorporarán, de cara a la próxima temporada, tres nuevos toboganes para niños de hasta 12 años como así también se llevarán adelante otros cambios con el objetivo “de revitalizar lo que es el parque”.

“Tenemos proyecto de hacer otra torre también, porque se pudieron importar juegos nuevos de Canadá. Expectativas tenemos muchas y tratamos de seguir trabajando de la mejor manera posible, sin achicar la nómina de empleados, para las vacaciones de invierno y fundamentalmente para arrancar en septiembre u octubre con la temporada fuerte”, sostuvo.

En relación a lo que viene para la ciudad, consideró que “Mar del Plata debe estar organizada desde todos los ámbitos para que el 12 de octubre sea el lanzamiento de la temporada, la cual tiene que ser buena” y remarcó que para ello resulta indispensable que “todas las actividades desde lo privado y lo público se encolumnen para poder trabajar en conjunto, sea en lo que es recreación, alojamiento, hotelería, gastronomía, cultural, etcétera”.

“El objetivo es poder seguir trayendo clientela y trabajando por Mar del Plata, porque la ciudad se está modernizando y se están planteando cosas nuevas e interesantes”, resaltó y añadió que incluso “la ciudad compite con todas las localidades de los alrededores, que en muchos casos son provincias y se hace muy difícil en ese sentido”.

En tal sentido, Philapsidis apuntó: “Si no estamos dentro del Comité del Emtur y no tenemos los medios necesarios para promocionar a la ciudad en el país, es muy difícil pelear contra provincias o destinos en los que que todo el gobierno provincial está encolumnado en ese turismo” y aclaró: “Mar del Plata, en cambio, es una ciudad más dentro de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires”.

“Por eso, desde la parte pública y privada hay que tratar de promocionar a Mar del Plata de la mejor manera posible con presupuesto”, subrayó al mismo tiempo que resaltó la importancia de destinar un porcentaje de la Tasa de Seguridad e Higiene a la promoción turística de toda la ciudad. “Es lo que necesitamos para promocionar Mar del Plata, porque ya sabemos quiénes son los que nos visitan, pero es fundamental tener ese presupuesto para poder avanzar y ubicar a la ciudad en el lugar donde se merece, ya que es la número uno a nivel nacional en turismo local”, consideró.

Seguidamente, adelantó que, por el momento, no han podido trabajar con los colegios de Mar del Plata a los fines de organizar visitas o jornadas a los parques Aquópolis y Aerópolis. “Con todo este problema de la pandemia casi no ha habido clases presenciales y no se ha podido armar nada, pero la realidad es que se han registrado muchas consultas igualmente en comparación con el año anterior”, describió.

“Estamos empezando a tener muchas consultas de establecimientos de diferentes localidades como Rosario, Santa Fe, Capital Federal, etcétera”, completó al mismo tiempo que consideró que “a partir de septiembre/ octubre se abre otro panorama en materia turística para Mar del Plata y en este tipo de segmento que son los colegios”.

Por último, remarcó que el turismo escolar también es “muy importante” para Mar del Plata, en tanto el mismo influye en otras actividades. “A partir del turismo escolar se abren torneos de volley, hockey, etcétera que organizan las mismas instituciones. Además de venir los chicos, vienen también los papás, que consumen en hotelería, gastronomía, espectáculos y en un montón de cosas”, afirmó.

“Es sumamente importante que la ciudad ayude a este tipo de emprendimientos para que todos los sectores puedan salir de las consecuencias generalizadas de la pandemia que estamos atravesando”, concluyó Carlos Philapsidis, titular del camping El Griego y de los parques Aquópolis y Aerópolis, en conversación con “el Retrato…”