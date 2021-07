Sol Masid la marplatense que supo encontrar su lugar dentro del reality “Desafío 24 TV” 

A días de la final de “Desafío 24 TV”, el reconocido reality que se emite todos los sábados a las 20 en Telefe Mar del Plata, la actriz, Sol Masid, que participó del mismo, dialogó con “el Retrato…” y habló su experiencia en el programa que consistió en realizar un cortometraje en 24 horas y confesó: “Como actriz es una experiencia única y nueva, porque juega mucho el azar y no tenes tiempo de preparar el personaje. Se juega más con la improvisación”.

Después de haber participado en el reality, conducido por Esteban Prol, la reconocida actriz marplatense, Sol Masid, dialogó con “el Retrato…” y manifestó: “En el reality compiten equipos y actores. Hay que hacer un corto en 24 horas en el cual ni bien te juntas en el lugar asignado te dan una premisa para realizar el mismo y al azar tocan los actores a cada equipo”.

El jurado del desafío está compuesto por Fabián Arenillas (actor), Vicky Chaya Miranda (directora de cine) y Santiago Ríos (actor), los cuales eligieron a 24 actores para participar del desafió. “En su momento se hizo un casting previo, donde cada uno de los futuros participantes realizaba un video de presentación y decía por qué tenía que ser parte, el género preferido, etcétera. Incluso se adjuntaba un reel”, señaló.

El premio para el equipo ganador es de $100.000 mientras que la competencia actoral otorgó $25.000 a la mejor actuación del desafío. “El casting tuvo tres etapas de veinticuatro horas cada una (inicial, semifinal y final), en las cuales se iban eliminando equipos y actores para pasar a la siguiente”, explicó la actriz que quedó eliminada en la segunda de ellas.

“En la primera etapa se dijo el género, pero en la segunda no se sabía. Había 24 horas para hacer todo: filmar, editar, etcétera. Como actriz es una experiencia única y nueva, porque juega mucho el azar y no tenes tiempo de preparar el personaje. Se juega más con la improvisación, no es algo que se pueda prever. Por eso, juega la capacidad actoral y el azar”, reconoció.

Asimismo, destacó el hecho de poder reencontrarse “con gente del ambiente actoral”, en el marco de dicha experiencia. “El balance del paso en el programa fue muy positivo, estaba muy contenta con el equipo que me tocó, aunque cuando quedé afuera me enojé muchísimo, no podía creerlo”, afirmó Masid.

“Uno de los integrantes del equipo técnico estaba con COVID y no pudo asistir. No pude disimular y me enojé mucho por haber quedado afuera del programa. Estuve muy angustia”, explicó en relación a dicha eliminación al mismo tiempo que reconoció incluso haberse replanteado continuar en el mundo de la actuación. “Después con los días esto me dio más fuerza, ganas y empuje para seguir”, subrayó.

Por otra parte, hizo hincapié en lo que viene para su carrera profesional. “Surgió la posibilidad de hacer un cortometraje con varios actores de “Cortos a la Carrera” y de muchos de los que participaron del reality. Tiene un género muy interesante, con diálogos pop, etcétera”, reconoció a la vez que destacó el rol que le toca interpretar en el mismo, en tanto representa su primera experiencia en el mismo, y no descartó realizar teatro en la temporada de verano en Mar del Plata.

La profesional estudió la carrera de actuación a los 18 en el Taller María Carrera y en el 2011 salió reina provincial de Mar del Plata. Luego trabajó como actriz en el espectáculo “La Risa loca”, en 2015 obtuvo el premio como mejor actriz por su participación en la película “Dentro del Fuego”, la cual cuenta con 2 millones de visitas en “Youtube” y fue parte también de diversos cortometrajes y largometrajes como “La última fase”, la cual se comercializa en diferentes plataformas del mundo, entre otras.

Sin perjuicio de su experiencia en el mundo actoral, Masid analizó: “Cómo actriz es muy difícil que uno en Mar del Plata pueda hacer lo que le gusta, se complica mucho” y añadió que “está todo sectorizado en Buenos Aires y eso no ayuda mucho. Se pone muy difícil, aunque la tecnología ayuda actualmente”.

“Es una lástima, porque Mar del Plata no es una ciudad que le falte cultura justamente”, apuntó al mismo tiempo que subrayó: “Te duele como actriz que en Mar del Plata no haya las mismas posibilidades que en Buenos Aires, porque por ahí uno no quiere irse para allá”.

Por último vale la pena recordar que la final del programa tendrá lugar este sábado a las 19:30, de la cual participarán los equipos: “Foco Manual”, “Frame”, “Guillotina” y “VHS” como así también los actores Daniel La Rosa, Federica Balderrama, Silvia Di Scala, Valentina Polemann, Pula Calleja, Gerónimo Ali, Ailen Avilés, Walter Pasutti.