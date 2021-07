Indagaron a Arribas en la causa por el supuesto espionaje a familiares del ARA San Juan

El exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, fue indagado hoy por el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

El exfuncionario arribó a los tribunales de la ciudad bonaerense de Dolores poco antes de las 11 para el trámite que se realizó de manera presencial y se negó a responder preguntas, informaron fuentes judiciales.

Paralelamente, en un comunicado difundido hoy, integrantes de la querella por los familiares de tripulantes expresaron su “preocupación respecto de los tiempos que se está tomando la Justicia para imputar a Mauricio Macri, en la causa AFI espionaje ilegal”.

Arribas y su entonces segunda, Silvia Majdalani, fueron citados por el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava.

Para los familiares “resulta innegable la responsabilidad directa de Mauricio Macri en el espionaje ilegal perpetrado”, según el comunicado firmado por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias

En ese aspecto, mencionaron que el entonces Presidente fue “beneficiario directo de dicho espionaje”-

La querella consideró que ” la tarea de los “agentes” tenía como objetivo, no permitir que se perjudique la imagen presidencial, no alterar la gestión ni la calma de su Gobierno”

Tras la indagatoria tomada a Arribas, el próximo 15 de julio será el turno de su ex segunda en la AFI Silvia Majdalani.

En el expediente hay testimonios de familiares de los marinos que denuncian la infiltración de la AFI.

El juez Bava ordenó -en el mismo fallo en el que dispuso las indagatorias- formar un “legajo de prueba de carácter reservado” en virtud de tratarse de documentos entregados por la AFI sobre “los que pesa la obligación legal” de mantener secreto.