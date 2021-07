Amalfitano le pidió a Bernabei que sea responsable y que escuche a los expertos

La Secretaría de Salud, Viviana Bernabei, tuvo declaraciones a la prensa amiga que preocupan a los marplatenses, batanenses y serranos, aseguró que en las próximas semanas podría venir a la ciudad una tercera ola de contagios de Covid-19, y no solo eso sino que no ve ningún impedimento para que eso suceda.

Al respecto, el concejal del Frente de Todos, Vito Amalfitano dijo: “Es un tema con el que hay que ser muy responsables, y que tenemos que esperar la definición de los expertos, de los epidemiólogos, quienes también son muy prudentes; porque con el coronavirus muchas cosas no se pudieron anticipar y todos fueron aprendiendo sobre la marcha. Hasta los expertos son muy prudentes, con lo cual no podemos expresarnos sobre si habrá o no una tercera ola, si puedo decir que se está cumpliendo muy bien con el plan de vacunación más grande la historia argentina y de la Provincia de Buenos Aires, el trabajo de Axel rodeado de expertos es de primerísimo nivel, hay 25 millones de personas vacunadas y que además es el país está en el puesto 17 en cantidad de vacunados en todo el mundo”.

En este sentido el concejal agregó: “Hay que ser responsables, hay que estar preparados por si viene la tercera ola, pero yo tengo la esperanza que no sucederá a partir del gran plan de vacunación. Habrá que ver qué pasa con la variante Delta, pero eso lo tienen que decir los expertos”

“Si hay dos o tres cosas que pasaron en Mar del Plata es que Guillermo Montenegro nunca se rodeó de expertos, nunca hubo los cuidados suficientes, hubo demasiada subestimación de la pandemia en la primera y segunda ola, siempre llegamos tarde con los cuidados, y me parece que lo que hay que pensar es que si hay una tercera ola el Municipio esté a la altura de la responsabilidad que asumió muy bien la Nación y la Provincia”, dijo Amalfitano en diálogo con “el Retrato…”

“Así como la Nación y la provincia, rodeados de expertos resolvió la cuestión con construcción de hospitales, reconstrucción de sistema de salud y un gran plan de vacunación, ahora la Municipalidad debería estar mejor preparada, no como lo estuvo en la primera y segunda parte de la pandemia. No lo estuvo porque el sistema primario de salud los primeros 100 días de la pandemia no funcionó y después, a lo largo de la pandemia, no hubo los controles pertinentes de parte del sistema Municipal, por eso no se estuvo a la altura”