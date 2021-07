Oscuro panorama hotelero por el bajo de nivel de reservas para este fin de semana

Ante un nuevo fin de semana largo, desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg) Mar del Plata advirtieron que, si bien tienen expectativas en relación al mismo, la realidad es que el nivel de reservas hasta el momento “es muy bajo”. A su vez, cuestionaron la decisión del gobierno bonaerense de no impulsar el turismo en las vacaciones de invierno y apuntaron: “No se entiende por qué la idea ahora es que la gente no viaje, cuando se sabe que el foco de infección no está justamente dentro de los establecimientos”.

En tal sentido, Eduardo Palena, vicepresidente segundo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg) Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” aseguró que las reservas “están muy flojas”, pero que “hay algo más de movimiento que otros fines de semana” al mismo tiempo que subrayó: “Tenemos algo de expectativas en que esta situación mejore, porque mucha gente toma las decisiones a último momento”.

“Este año comparado con el 2019 el nivel de reservas es muy inferior claramente, pero igualmente aunque el caudal de gente que venga sea bajo ayuda, en tanto estamos con bajo nivel de ocupación, pocos huéspedes y escasos hoteles abiertos al mismo tiempo que la ayuda del estado es muy pobre también”, sostuvo.

Asimismo, Eduardo Palena remarcó que “el REPRO cubre solo el 40% de los establecimientos hoteleros y sirve solamente para pagar un tercio o menos de la mitad de un sueldo” a la vez que aclaró que un hotel “tiene más gastos y se hace muy difícil, máxime que se viene de un verano muy flojo”.

“Con el gobierno municipal hay muy buena llegada y seguramente tengamos una ayuda importante en lo referente a reducción del TSU, pero la realidad es que los montos más grandes se encuentran en el ámbito de la provincia de Buenos Aires como ser el impuesto inmobiliario, que es muy fuerte para el rubro de hotelería”, explicó.

Conforme a ello, Palena señaló que “un hotel 5 estrellas tiene por ejemplo un gasto anual de 16 millones de pesos en lo que es impuesto inmobiliario, lo cual claramente nadie está pagando” y agregó que incluso en el 2020 se han solicitado créditos en el sector; por lo que, actualmente, se encuentran solicitando refinanciación de los mismos. “Con este tipo de movimiento es imposible que se puedan pagar las deudas. Apenas se paga parte del costo operativo”, apuntó.

“La situación es compleja. Desde el gobierno no se están dando cuenta de lo que afecta todo esto a la hotelería y la gastronomía, porque el turismo en sí mueve a toda Mar del Plata, ya que esta ciudad tiene un 26% de desocupación de por sí”, describió y añadió que “hay muchas actividades que están indirectamente relacionadas con el turismo como los lavaderos, panaderías, etcétera”.

Sin perjuicio de ello, Palena remarcó sus expectativas en que muchas familias puedan tomar la decisión de venir este fin de semana a la ciudad. “Al estar Mar del Plata tan cerca de Capital Federal tenemos la esperanza que mucha gente finalmente venga a la ciudad, porque tienen la necesidad de salir. Si el clima está lindo, seguramente algo de movimiento se tenga”, consideró.

En ese contexto, el vicepresidente segundo de la Asociación Empresario Hotelera Gastronómica (Aehg) Mar del Plata, cuestionó las manifestaciones del gobernador bonaerense, en tanto el mismo planteó que estará abierta la circulación entre ciudades, que no se pedirán testeos previos y que estará permitida la gastronomía, hotelería y los espectáculos con aforo, pero que no hará campañas fomentando el turismo porque es un momento sanitario “muy delicado”.

“Nos afecta mal. No estamos para nada de acuerdo, porque en el verano hemos tenido una experiencia muy exitosa, donde no hubo contagios y se manejaron muy bien todos los protocolos en hotelería y gastronomía”, apuntó al mismo tiempo que comentó que, conforme a ello, “no se entiende por qué la idea ahora es que la gente no viaje, cuando se sabe que el foco de infección no está justamente dentro de los establecimientos”.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre las expectativas del sector en relación a las vacaciones de invierno, respondió: “Hoy resulta lejano hablar de las vacaciones de invierno, porque hay que ir viendo cómo se desenvuelve la pandemia. Si bien el turismo no va a ser tan fuerte como otros años, algo de movimiento tendría que haber”.

Por otra parte, Palena manifestó su preocupación por la cantidad de hoteles que han cerrado sus puertas en el último tiempo en Mar del Plata. “Hay más de 300 establecimientos que están cerrados y que no abren si quiera para el fin de semana largo. Igualmente hay mucha incertidumbre sobre lo que va a suceder después, porque estando tanto tiempo cerrados no existió el tiempo suficiente para generar el capital operativo y no todos tienen las espaldas para arrancar”, explicó.

“La situación va a ser muy complicada para muchos establecimientos hoteleros”, agregó el Vicepresidente de la Asociación Empresario Hotelera Gastronómica al mismo tiempo que cuestionó que, si bien el REPRO representa “una ayuda” para los que lo reciben, “la realidad es que es totalmente insuficiente”.