Dramático testimonio: “Las nenas me preguntan si es cierto que su mamá falleció”

Mar del Plata amaneció con el derrumbe de una casa tras la explosión de dos calderas de una fábrica textil, ubicada en Bolivia entre Luro y 25 de Mayo. Rocío Regalía, abogada, es la propietaria de la casa que sufrió el derrumbe, lindera a la fábrica. Estaba durmiendo junto a su marido e hija cuando se produjo la explosión. Además de perder a su amiga, quedó sin ninguna pertenencia.

“Al lado de nuestra casa hay una fábrica textil, Tejiendo Arte S.A, es el nombre, nosotros siempre sentíamos ruidos de una maquinaria que no paraba. Hacía mucho ruido”, contó Rocío en diálogo con “el Retrato…“; asimismo agregó: “el año pasado estuve muy complicada de salud, entonces lo escuchaba continuamente porque no podía dormir, me operaron de la columna y no pude subir más la escalera porque tengo infartos óseos, por eso yo estaba durmiendo en el living y no en la planta alta”.

“Al costado de mi casa, hay otra dependencia que es donde estaban viviendo las chicas.”, relató Rocío y agregó: “Quedé atrapada entre los escombros”

“Perdí todo. Mi bolso donde tengo mi certificado de discapacidad, mi DNI, la credencial, la computadora, la impresora, todo. Ropa, calzado mío, de mi hija y de mi esposo. No podemos acceder porque hay peligro de derrumbe”, sostuvo Rocío.

Asimismo, Rocío le dijo a este medio: “Ahora estoy a cargo de las dos nenas hasta que llegue de La Plata la tía, que es la hermana de mi amiga que falleció y su pareja está internada en el Regional con Traumatismo de cráneo. “Obviamente hay actuaciones penales por la muerte, tienen que disponer del cuerpo y ver qué hacen con las criaturas”

Respecto a las actualizaciones judiciales, Rocío sostuvo que a ella le tomaron declaración testimonial en el lugar y su esposo tiene que ir a declarar a la Seccional nuevamente. Está interviniendo la UFI 11. El colegio de mi nena y las de mi amiga fallecida, enseguida se pusieron en contacto y nos acaban de alcanzar muditas de ropa y algo de alimentos, porque quedé en ruinas, estoy en la calle“.

En otro tramo Rocío aseguró: “lo único que quiero es Justicia por mi amiga. No lo merecía, no es justo. Me estoy haciendo cargo de las gemelas que me preguntan si es cierto que la mamá falleció, me quiero matar, no puedo salir del estado de shock“.

Finalmente, Rocío dijo: “El diálogo con la empresa siempre estuvo, me temblaban las paredes, era obvio que algo funcionaba mal. Hoy los peritos le informaron a mi marido que fueron dos calderas las que volaron“, sentenció.

La familia del derrumbe necesita de la colaboración de todos

Después del derrumbe, Rocío y su familia quedaron en la calle, sin ninguna pertenencia.

Mientras la Justicia avanza en el caso y se trata de establecer porque explotaron las dos calderas que produjeron la muerte de una mujer y heridas graves de otra; Rocío Regalía necesita de la ayuda de todos los vecinos de Mar del Plata.

En diálogo con “el Retrato…” , la propietaria del inmueble aseguró que perdió todo. La computadora e impresora con la que trabaja y su hija estudia de manera virtual, ropa, calzado, camas, sillas,mesa, cocina, heladera. “Perdí todo, estoy en la calle”, aseguró a este medio.

Quien pueda colaborar, puede acercar su ayuda a Marcelo T. de Alvear 171, o se pueden comunicar únicamente por WhatsApp al 2236237957.