Proyecto de Lauría para ferias fijas e itinerantes en diferentes sectores marplatenses

El concejal Lauria presentó un proyecto que busca establecer a los ya conocidos Food Trucks, en ferias fijas e itinerantes en diferentes sectores de la ciudad.

La idea de este proyecto surgió luego de la buena respuesta por parte de los vecinos y gastronómicos a raíz de los paseos que se encuentran instalados de forma fija en el Parque Camet y en el Parque Primavesi.

El proyecto tiene como fin establecer lugares recurrentes no solo para los vecinos de General Pueyrredón, sino también para turistas y emprendedores locales que podrán contar con eventos anuales programados con frecuencia y una feria anual y permanente y de esta manera lograr establecer un icono cultural y gastronómico en la ciudad.

También se impulsarán emprendimientos, creando fuentes laborales, lo cual es muy importante ya que la industria de la gastronomía fue de las más golpeadas a raíz de la pandemia por el Covid-19.

Es importante aclarar, que esta modalidad no afecta a los emprendimientos locales ya instalados, dado que los Food Trucks no vienen a reemplazar a los establecimientos gastronómicos locales, sino ofrecer una nueva oferta gastronómica, laboral y de revitalización de espacios.



Asimismo, el proyecto establece la creación de un Registro Único de Food Trucks que estará publicado en la web del municipio pudiendo a través de él, acceder a fotos, documentación, menues y oferta gastronómica.

En los Food trucks se comercializarán todo tipo de alimentos y bebidas convirtiéndose en una herramienta laboral para emprendedores gastronómicos que no tienen la posibilidad de acceder a la instalación de restaurantes por los excesivos costos que implica.

Poder contar con ferias anuales posibilitara la puesta en valor y que se revitalicen diferentes sectores de la ciudad.