El fiscal Pettigiani criticó duramente resolución del juez Rodríguez Eggers

El fiscal general Juan Manuel Pettigiani, a cargo de la Fiscalía ante el Tribunal Oral de Mar del Plata, presentó este lunes un recurso de Casación ante la resolución del juez Esteban Rodríguez Eggers que resolvió otorgar el arresto domiciliario a Hugo Alberto “Coco” Esteban, quien permanecía detenido a la espera de su juicio por la causa denominada “Marea Verde”, en la que ya fueron condenadas 15 personas por el intento de transportar casi 3 toneladas de marihuana desde Misiones hasta Mar del Plata. A su vez, el representante del MPF adelantó que elevará las constancias pertinentes al Consejo de la Magistratura, con la intención de que se investigue si la conducta del magistrado constituye causal de mal desempeño de sus funciones, lo que podría derivar en un pedido de juicio político.

Para el fiscal la resolución adoptada “desconoce la grave problemática del delito de estupefacientes existente en la ciudad” y “deja de lado la grave historia criminológica del nombrado”, a quien calificó como “uno de los narcotraficantes más importantes de la ciudad”. En este sentido, cuestionó la resolución de Rodríguez Eggers, quien –sostuvo- “fundó su decisión en información médica incompleta, frente a un cuadro de salud de lumbalgia, desatendiéndose la fuerte demanda de justicia de todos los marplatenses y generando una grave inequidad en el tratamiento del resto de los más de los 170 detenidos a disposición de este Tribunal Oral de esta ciudad”.

Esteban es el principal acusado, en el marco de la investigación judicial conocida como “Marea Verde”, de una organización criminal dedicada a la comercialización de estupefacientes provenientes de Paraguay. Es acusado, en concreto, de realizar la “inteligencia operativa” para acondicionar y facilitar la documentación que permitiera el desplazamiento de un camión con el cargamento de 2.802 kilos de marihuana que finalmente fue requisado el 23 de agosto de 2015 en la localidad de Wanda, provincia de Misiones.

Para Pettigiani, la decisión adoptada por el magistrado -nombrado en febrero de 2021 como interino en el TOF de Mar del Plata- “compromete la responsabilidad del Estado Argentino en cuanto posibilita la impunidad de una persona que fue señalada por el MPF como líder de un caso de criminalidad organizada, y que también afronta un proceso por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico”. En este sentido, apuntó que debe repararse en una nueva eventual fuga y/o entorpecimiento de las investigaciones.

A su vez, el representante del MPF reparó en la afectación al bien jurídico protegido por las normas, que se habrían visto vulneradas por la conducta desplegada por el acusado. Al respecto, señaló “la gran cantidad y la calidad del estupefaciente incautado que –inequívocamente- estaba destinado a ser comercializado dentro del territorio nacional y según se desprende de la pericia química, con ese material se podrían preparar 12.467.759 millones de dosis umbrales, lo que da cuenta de la enorme afectación a la salud pública que conllevaba la actuación de Hugo Esteban frente a la salud de millones de argentinos, y en este caso preciso, involucra la salud de jóvenes marplatenses”.

El fiscal hizo mención además a “la actitud asumida por Esteban para eludir el accionar de la justicia”, y en esta línea valoró “los múltiples movimientos migratorios que registró a países limítrofes” y que haya permanecido prófugo entre el 9 de septiembre de 2016 y el 8 de febrero del 2019. Para ello, utilizó otro nombre, se mudó de provincia junto con su familia, y se dedicó al comercio informal de automotores, hasta que fue detenido por personal policial en la localidad de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Al momento de allanarse la vivienda donde había estado oculto, se secuestraron 10 vehículos; mientras que en mayo de ese mismo año, personal de la División Delitos Económicos de la Policía de la Provincia de Entre Ríos realizó un operativo –alertado por una comunicación telefónica- en un galpón de las afueras de la ciudad vinculado a Esteban, donde se secuestraron otros doce automóviles y diversa documentación automotor.

Por otro lado, el fiscal puso de relieve que “la gravedad de las imputaciones que se le formulan permiten proyectar una pena en expectativa alta, siendo que el mínimo de la escala penal impide considerar la posibilidad de una condena de ejecución condicional”.

Pettigiani indicó que se torna inminente la celebración del juicio oral para Esteban respecto a la causa “Marea Verde” y, en este sentido, expresó: “Resulta llamativo cómo un juez recientemente designado, que no pertenece y no conoce la problemática de drogas de la ciudad de Mar del Plata, basándose en informes médicos incompletos, sobre una patología (lumbalgia severa) por la cual no se encuentra en riesgo la vida de la persona, premie a unos de los narcotraficantes que más daño le ha hecho a esta ciudad con un arresto domiciliario improcedente”.

En marzo de 2017 la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal ya había revocado por unanimidad una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que había concedido la eximición de prisión a Esteban.