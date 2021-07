Denuncian que dirigentes radicales quieren copar el Club Atlético San Isidro

Próximo a la celebración de las elecciones internas del Club Atlético San Isidro, situado en calle Avellaneda al 1200 de la ciudad, Ricardo Leofanti, vicepresidente de la institución y candidato a presidente de la misma, diálogo con “el Retrato…” y aseguró: “La Unión Cívica Radical está haciendo un trabajo para copar el club”

Luego del triunfo alcanzado por su máximo líder en las elecciones bonaerenses de la mano de Maximiliano Abad, desde el Club Atlético San Isidro, situado en calle Avellaneda al 1200, denuncian que radicales marplatenses van por comandar la entidad social y deportiva de la ciudad, en tanto como primer paso han comenzado asociándose masivamente a la institución a los efectos de poder participar de las próximas elecciones que se llevarán a cabo en el corto plazo.

Ricardo Leofanti trabaja desde 1971 en el club, ejerciendo diferentes cargos dentro de la entidad, pero este año se presentará como candidato a presidente de la institución deportiva, en el marco de las próximas elecciones. “Hay un estatuto que tiene 50 años y nunca se actualizó el mismo, porque no tuvimos problemas anteriormente, pero resulta que ahora un socio con 6 meses de antigüedad puede ser presidente del Club, lo cual está siendo manejando por un partido político local”, apuntó.

“Nunca tuvimos política en el club, no se quiso mezclar esta cuestión, pero ahora se está haciendo lo contrario, ya que más de 50 o 60 personas de la Unión Cívica Radical se han asociado al Club Atlético San Isidro en el último tiempo, sin tener afinidad con la institución. Si uno le pregunta a esos socios cuales son las propiedades que tiene la entidad, las actividades y el estado de la misma seguramente no lo conocen”, explicó.

En tal sentido, apuntó: “La Unión Cívica Radical está haciendo un trabajo para copar el club, en lugar de hacer un trabajo político para acompañar a la gente en este momento que está tan mal económicamente sufriendo la falta de alimentos y abrigo” a la vez reconoció: “El club está en orden económico, no tiene deudas y posee un potencial de crecimiento enorme formando jugadores, ya que por ejemplo el arquero de la selección argentina de fútbol, Emiliano Martínez, o Dino Costa salieron de las divisiones menores de la entidad”.

“Nosotros estamos sacando a los chicos de la calle y haciendo lo que no hace la política”, apuntó a la vez que describió: “La política se está metiendo en el club para coparlo, que tiene un predio de 5 hectáreas, un local bastante importante por la zona comercial de Güemes y que está cumpliendo casi los 100 años de vida”.

Asimismo, afirmó que “los radicales quieren aprovechar la oportunidad, en tanto entre los involucrados se encuentran dirigentes de organismos sociales de alta jerarquía” y consideró que deben “dejar tranquilos a los clubes, no coparlos” a la vez que apuntó: “Falta solamente que la política quiera ocupar los clubes, pero vamos a luchar y pelear desde nuestro lugar para que esto no sea así”.

“Jamás me negué a que el club crezca y que la gente se arrime o colabore. Todo es extraño. No sabemos pelear con la política. Si quieren venir que vengan, no hay problema, pero la realidad es que en años no han aportado nada”, indicó el referente de la institución deportiva a la vez que apuntó: “Que trabajen de frente y no cómo están haciendo ahora o tratando de embarrar todo”.

Por otra parte, Leofanti señaló que, si bien en el 2020 se cerraron las puertas de la institución deportiva producto de la pandemia, actualmente se encuentran reprogramando todas las actividades nuevamente como hockey femenino, gimnasia, ajedrez, etcétera. “Hoy en día el Club cuenta con entre 120 y 150 socios. Falta depurar el libro, porque hay muchos que son morosos por el tema de la pandemia”, concluyó el actual vicepresidente de la institución deportiva de Mar del Plata.