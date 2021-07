Norberto Ise: Gente o ciudadano

En 2019 estando en el Reino de España, concretamente en la capital de Mallorca, Palma de Mallorca, y viendo cuanto mejor funcionan algunas cosas, como por ejemplo el Transito vehicular, fui al Consulado Argentino en la ciudad capital de esta Isla que tiene 900.000 habitantes estables y 25.000.000 de turistas por año. Sí,por año.

Use trata de uno de los centros turísticos mas importantes del mundo. Pedí una audiencia y me atendió en unos días el cónsul recién nombrado. Así que le dije que era de Mar del Plata y obsesionado por la epidemia marplatense (los accidentes y muertes por tránsito) había concurrido a las oficinas de tráfico de Palma (así se llama allá a la dirección de transito) y consulté a los encargados de relaciones institucionales si había posibilidades que se hiciera un nexo con el municipio de MdP y ellos para compartir y asesorar ya que en nuestra ciudad la tasa de accidentes era terrible.

La iniciativa surgió viendo cómo funciona en el reino de España y no siendo tan diferentes las culturas, no veía el por qué no poder hacerlo en nuestro país. Ahí es donde le comento al Cónsul que por eso estaba allí para que el fuera el nexo.

Así fue que después de unos minutos el funcionario que llegaba premiado al consulado de la República Argentina a la isla mas importante del Reino de España me dijera la frase mágica….”Lo nuestro es un problema cultural!

Y casi me transformo en el increíble Hulk, lo demás no lo cuento.

Pero es que no es cultural. Cultural es que se permita el no hacer como un consuelo de tontos conformistas, que quieren seguir siendo gente y no ciudadanos, ciudadanos de verdad que exigen y cumplen.

Para terminan la nota, saben por qué se cumple la ley de tránsito?… Porque se cobran multas enormes, por dejar una caca de perro en la vía publica calle o vereda 300 euros, y te los cobran porque cualquier denuncia esa irresponsable actitud. Ellos (los españoles) saben que los microorganismos de las veredas transmiten como mínimo parasitos u otras patologías

Ahora algunos habrán dicho si pero acá hay coimeros.

El no te metas, el algo habrá hecho etc, nos sigue teniendo sumergidos en esta inercia.

Solo siendo ciudadanos entenderemos que significa el Estado.

No tengo dudas que el Estado es la voluntad superior de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de un territorio y no un territorio con gente o individuos egoístas