Sofía, una marplatense que abre camino con su voz

Sofía es una cantante y compositora de Mar del Plata que con su inigualable voz cautiva a todos sus espectadores show tras show. En sus redes sociales interactúa con sus seguidores día a día mostrando un poco de su arte. Para ella, cantar fue siempre algo natural, ya que en su casa la música y las artes iban de la mano con su crecimiento.

En su paso por Wilson Seasions (un espacio donde transcurren sesiones musicales de variados estilos, con la intención de dar a conocer a artistas) dijo que su amor por el piano

comenzó a los 3 años: “Crecí viendo a mi papá cantando y tocando así que ya viene de

familia. Me ponía al lado de él y lo imitaba sin saber lo que hacía hasta que fui

aprendiendo. Después en escuelas de música tuve alguna banda donde cantaba y

tocaba el piano”.

Cantando en un bar de Copenhague

La cantante se caracteriza por su búsqueda entre los estilos Folk, Indie y Soul. Creando un

sonido propio y particular. Sola y acompañada de diferentes músicos marplatenses, se ha presentado en múltiples ocasiones en diferentes bares y teatros de la ciudad, exponiendo así su talento y, recientemente, sus canciones.

Id Rather Go Blind – con Franco Scapellato

La vocalista plasma en sus letras vivencias, viajes y sentires propios; acompañadas de

armonías suaves, las canciones se vuelven una experiencia sensitiva única.

Habiendo formado parte de bandas y conjuntos, Sofía da un paso adelante para lanzarse

como solista y así seguir captando la atención de su público; como ella explica, llegó el

momento de “cantar sus verdades”.

Para conocer un poco más sobre la artista, se la puede encontrar en redes sociales:

Instagram: https://www.instagram.com/__soysofia/

YouTube: https://youtube.com/channel/UCqEYOsdq-CWTuG3SFeoMKPg