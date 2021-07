Cada vez más marplatenses se suman al cultivo de cannabis para fines medicinales o terapéuticos 

Luego de haberse aprobado el cultivo de cannabis como tratamiento medicinal, Gabriel Díaz, presidente de la Asociación Marplatense de Cannabicultores, dialogó con “el Retrato…” y resaltó la importancia que tiene ahora que el senado le dé el visto al proyecto de ley que autoriza la producción industrial de cannabis medicinal como así también detalló que existe un grupo “muy grande” de personas de Mar del Plata, principalmente mujeres, que cultivan por padecer diferentes patologías como dolores de huesos, artrosis, artritis, alzhéimer, párkinson, etcétera.

Gabriel Díaz, presidente de la Asociación Marplatense de Cannabicultores, dialogó con “el Retrato…” y se refirió la ley 27.350 modificada, la cual autoriza el cultivo de cannabis como tratamiento medicinal, como así también a los cultivadores de cannabis que le dan exclusivamente uso personal a la planta y al tratamiento que le otorga la justicia bonaerense de Mar del Plata a dicha cuestión.

“A nivel nacional fue presentado un proyecto por parte del Ministerio de Producción para la producción industrial de cannabis medicinal, el cual se encuentra actualmente en el senado y tiene la intención de llevar adelante la cadena de valor de la industria del cannabis, es decir, que no solo se produzca la materia prima sino también se genere la producción de derivados”, sostuvo.

En tal sentido, Díaz destacó el crecimiento de la industria de producción de cannabis a nivel internacional, principalmente en variedades altas en CBD, lo cual se utiliza para las bebidas isotónicas, suplementos dietarios, que en Estados Unidos y Europa tienen un gran mercado, etcétera. “La cadena de cannabis medicinal es importante para el abastecimiento del mercado local, que está avalado por la Ley, como para la exportación también del producto”, indicó.

En ese contexto, remarcó que la Asociación Marplatense de Cannabicultores es una ONG que se dedica a brindar talleres de cultivo e información en general para que todas las personas puedan acceder. “Tratamos de llevar adelante un cambio en cuanto a las perspectivas que hay en los usuarios y sobre la planta. Se busca romper un poco el estigma y que haya leyes más favorables también”, señaló.

“Hay grandes centros urbanos como Bariloche, Rosario, Mar del Plata, etcétera que tienen una cultura cannábica de mucho tiempo, lo cual se ve continuamente en las actividades y convocatorias que se realizan como así también en la cantidad de grows. Incluso en el mercado informal de lo que es aceite hay mucho desarrollo también”, completó el referente de la ONG.

Asimismo destacó el aumento de cultivadores de cannabis que se ha registrado en el último tiempo. “Entre 2018 y mediados de 2019 aproximadamente 820 personas completaron una ficha, en la cual dieron cuenta sobre su patología, lo que buscaban, etcétera. Se estableció que un grupo muy grande de personas de Mar del Plata, principalmente mujeres, cultivan cannabis para fines medicinales o terapéuticos, lo cual está asociado al padecimiento de diferentes patologías como dolores de huesos, artrosis, artritis, alzhéimer, párkinson, etcétera”, explicó.

“Hay gente que también cultiva para abastecerse de su propio consumo y evitar participar del mercado informal”, afirmó el referente de la entidad marplatense a la vez que resaltó, en tal sentido, la visión de la justicia bonaerense de la ciudad, en tanto los fiscales especializados en esta cuestión han manifestado públicamente, amparados en un fallo de la Corte Suprema emitido en 2009, evitar la sobrecarga de gastos en causas, detenciones e investigaciones contra consumidores que finalmente terminaban en nada y poner el foco en la lucha real contra los mercaderes de las drogas prohibidas

En ese aspecto, vale la pena recordar que Leandro Favaro, el fiscal de estupefacientes de la ciudad, declaró hace unas semanas atrás ante la prensa: “Nosotros no generamos investigaciones por plantas si no afecta a terceros. Si el cultivador está en una propiedad y las denuncias no se pueden constatar, la fiscalía no avanza. Cuando entra una denuncia mandamos a chequear y cuando no se ve nada desde afuera, archivamos. No invadimos la privacidad”.

Frente a ello, Díaz expresó: “Si bien el uso de cannabis en adultos para consumo personal no está avalado por la ley, desde la Asociación hicimos una presentación hace un tiempo la cual fue resuelta favorablemente en primera instancia por el Juzgado de Garantías N° 4 Departamental. En la misma se establecían los criterios del fallo Arriola y se ratificaba el funcionamiento de un protocolo del 2015 que se había dejado de usar” y aclaró que “las fiscalías de drogas de la sección Mar del Plata aplican en general el fallo Arriola”.

Sin perjuicio de ello, Díaz remarcó que, en el marco del recurso de amparo presentado, el objetivo fue “ir contra el hostigamiento policial de las personas que tienen cannabis para su consumo” al mismo tiempo que comentó que “desde que se produzco la desfederalización la persecución de este grupo ha sufrido un incremento muy grande”.

“Se intentó visibilizar incluso con esta presentación que esta guerra que tienen contra las personas que usan drogas y judicializarla no tiene ningún sentido”, resaltó y añadió que lo resuelto por el Juez de Garantías, Juan Francisco Tapia, fue revocado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Departamental; decisión que fue apelada por la Asociación de Cannabicultores ante Casación Penal.

En ese contexto, analizó la situación en general en relación al cultivo de cannabis en el país y la visión social y estatal que hay al respecto. “Es entendible que no se judicialice el cannabis para uso terapéutico o a una persona que busca alivio”, afirmó al mismo tiempo que consideró que lo mismo debe suceder con las personas que cultivan para consumo personal.

“Estamos esperando poder regular el cannabis. Desde 2009 existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dice que es inconstitucional esta ley de drogas, en cuanto a la persecución y detención de una persona por lo que tiene para su propio consumo”, aclaró y añadió: “Es ahí donde falta avanzar justamente, pero la realidad es que, más allá de lo absurda que es la ley de drogas, es una discusión que se tiene que dar a nivel legislativo”.

Por último, Díaz aclaró a “el Retrato…” que desde la Asociación Marplatense de Cannabicultores tratan de participar en diferentes espacios a los efectos de generar un acuerdo “para una propuesta de regulación integral para el uso de cannabis por los adultos”.