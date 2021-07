Bancarios preocupados por el teletrabajo: han cerrado 200 sucursales en el país y perdido dos mil puestos

En el marco de un año de grandes cambios para el sector bancario, Guillermo Martínez, Secretario General de la Asociación Bancaria Mar del Plata, en dialogo con “el Retrato…” manifestó su preocupación por el futuro laboral de los trabajadores del sector, teniendo en consideración el impacto de la tecnología producto de la pandemia. “Si bien no ha habido desvinculaciones masivas, es preocupante la situación porque la gente se traslada cada vez menos a las sucursales y los bancos aprovechan esta situación para no contratar personal”, afirmó.

En tal sentido, el Secretario General de la Asociación Bancaria de Mar del Plata, Guillermo Martínez en conversación con “el Retrato…” analizó los cambios que ha dejado la pandemia en el sector como así también destacó el acuerdo salarial alcanzado en la última semana con las cuatro cámaras, que consiste en una actualización del 2,1 por ciento operada en enero sobre los haberes de 2020 y a su “base resultante” se le adicione una mejora del 43 por ciento.

“El COVID ha significado un impacto muy importante en todas las actividades. Producto de la segunda ola hubo un aumento en los casos que llevó a la bancaria a plantear a nivel nacional la necesidad de una rediscusión del protocolo con mayor firmeza en algunos sentidos, lo cual se logró y los bancarios están trabajando en la casi totalidad de las entidades por equipos”, sostuvo el principal referente del gremio en la ciudad.

Asimismo, Martínez precisó que “se trabaja en equipos de manera de rotar al personal expuesto en la atención al público, el resto de los compañeros llevan adelante el empleo desde sus domicilios bajo la modalidad de tele trabajo” y añadió que también se están intensificando las medidas de seguridad en los espacios como es el uso de alcohol en gel, colocación de mamparas, etcétera, a los efectos de “controlar los casos”.

En relación a la cuestión salarial, destacó el acuerdo alcanzado que consistía en aumento del 29% en enero, el cual era coincidente con el índice inflacionario previsto a nivel nacional, con la posibilidad de reapertura en caso que el mismo se modificara. “Esa pauta va a ser modificada ampliamente y logramos una reapertura de paritarias recientemente”, comentó y añadió: “Días atrás se firmó un 43% de aumento con la posibilidad de volver a abrir las paritarias en diciembre en caso que se produzca otro desfasaje”.

“Se firmó un acuerdo paritario de amplio alcance teniendo en cuenta que incluye, no solamente la cuestión salarial, sino también cuestiones vinculadas a las consecuencias del coronavirus, el cuidado de la salud en las sucursales y el impacto que genera el teletrabajo en los bancarios”, manifestó Guillermo Martínez (FOTO), secretario General de la Asociación Bancaria en Mar del Plata.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre el horario de atención que rige en las entidades, Martínez respondió que “durante el verano el mismo fue modificado, pero actualmente se volvió a la franja horaria habitual de atención, de 8 a 15 horas”.

Seguidamente, manifestó su preocupación por el futuro laboral de los trabajadores del sector, teniendo en consideración el impacto de la tecnología producto de la pandemia. “Si bien se preveía que la evolución de la era digital iba a tener un impacto en la actividad a largo plazo, la realidad es el que el mismo fue muy grande en pocos meses”, afirmó al mismo tiempo que comentó que dicha situación genera diferentes consecuencias de diversa índole.

“Si bien no ha habido desvinculaciones masivas, es preocupante la situación porque la gente se traslada cada vez menos a las sucursales y los bancos aprovechan esta situación para no contratar personal. No despiden a los empleados, pero la realidad es que tampoco reemplazan a los que se jubilan, a los que renuncian, etcétera”, detalló.

En ese marco, Martínez señaló que desde el sector advierten cómo “de a poco” se van perdiendo puestos laborales. “En la apertura de paritarias se discutió lo salarial como así también las condiciones de trabajo vinculadas al impacto tecnológico. Así, la Bancaria ha denunciado en sede Ministerial que en lo que va de la pandemia se han fusionado o han cerrado alrededor de 250 sucursales en todo el país, lo cual generó una pérdida de puestos de trabajo de más de 2 mil bancarios”, describió.

“Estos trabajadores en muchos casos fueron reubicados en sucursales cercanas. En otros, donde no existe esa posibilidad, trabajan bajo home office mientras que también hay otra parte que prefiere retirarse, amén de los compañeros que se jubilan. Todas estas cuestiones llevan a que cada vez haya menos compañeros dentro de las sucursales bancarias. Esta situación es muy preocupante”, apuntó a la vez que consideró que se debe trabajar en tal sentido, a los efectos que “el impacto tecnológico no signifique un perjuicio para los trabajadores”.