José Luis López: Ciano y Amalfitano se hicieron dueños de la idea del Museo del Deportista

En el marco del proyecto presentado por Ariel Ciano y Vito Amalfitano que pretende revitalizar una comisión para trabajar y poner en valor la historia deportiva de nuestra ciudad a través del Museo del Deporte, el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata, José Luis López, en dialogo con “el Retrato…” consideró que los ediles “tendrían que cambiar el discurso”, en tanto recordó que dicha propuesta “viene de otro lado” y apuntó: “Fuimos buscando durante este tiempo la manera en que esta propuesta tome forma y de golpe aparecen los concejales haciéndose dueños de una idea”.

“Los concejales del Frente de Todos tendrían que haber apoyado al Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata, porque la idea viene desde otro lado. Ellos tendrían que cambiar el discurso en ese sentido”, sostuvo el titular del ente que desde hace años viene luchando para que se lleve adelante la iniciativa original de Manuel Ramos y Juan Manuel Landa, que consiste en la creación de un Museo del Deporte en la ciudad.

En ese marco, el reconocido periodista marplatense y presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata, si bien resaltó la importancia del tratamiento de la cuestión, admitió: “Fuimos buscando durante este tiempo la manera en que esta propuesta tome forma y de golpe aparecen los concejales haciéndose dueños de una idea. No hay que confundir”.

“Si bien lo lógico hubiese sido que se apoyara la idea del Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata, no quita que desde el ente no estemos respaldando igualmente el tratamiento del proyecto”, expresó José Luis López en conversación con “el Retrato…” a la vez que aclaró que “la propuesta de la creación de un Museo del Deporte en la ciudad fue iniciada en 1997 por Manuel Ramos”.

En tal sentido, remarcó que existe una ordenanza firmada por el presidente del Concejo Deliberante de General Pueyrredón en ese momento, Roberto Oscar Pagni, mediante la cual se procedió a crear una comisión Pro Museo Municipal del Deporte. “Continúo con la idea de Ramos, que fue un antiguo jugador de fútbol, técnico y preparador físico que dirigió los 4 equipos del puerto de la ciudad. El proyecto quedó dormido desde 1997 al día de la fecha”, resaltó al mismo tiempo que aclaró que la iniciativa incluso fue presentada en forma simultánea por Juan Manuel Landa.

En función de ello, López sostuvo que desde el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata tienen como prioridad la creación del Museo del Deporte. “Miembros de la comisión directiva del Círculo decidimos llevar la propuesta al director de deportes del Emder, Andrés Macció, quién nos contacta con Andrea Basualdo, la directora de Museos y Centro Cultural Victoria Ocampo en Secretaria de Cultura del Municipio de General Pueyrredón”, apuntó y consideró: “Mar del Plata tiene muchos espacios libres”.

“Andrea Basualdo otorgó un ala de la Villa Mitre al Círculo de Periodistas Deportivos, pero la misma no se pudo habilitar y no se pudo trabajar en ello porque justo aparece la pandemia y bloquea mucho de los proyectos que teníamos”, señaló al mismo tiempo que respaldó que “se haga visible esta cuestión desde la política, pero hay que poner de manifiesto también que hay una persona que en el año 1997 llevó la idea de la creación del Museo del Deporte”.

En ese sentido, aseguró: “Queremos que tanto el nombre de Manuel Ramos y Juan Manuel Landa estén dentro de este proyecto” como así también resaltó que si se concreta efectivamente esta iniciativa el deporte de Mar del Plata tendría un justo reconocimiento a toda su historia. “El deporte de Mar del Plata está esperando el museo que reconozca sus glorias”, subrayó.

“El Museo es también una gran deuda que tiene la ciudad, porque es necesario valorizar a nuestros ídolos”, afirmó a la vez que añadió que desde el Círculo de Periodistas también solicitaron oportunamente el titular del Emder para que en los ingresos a la ciudad se puedan colocar arcas deportivas, donde se plasmen slogan con fotografías de reconocidos deportistas de la ciudad que digan: “Mar del Plata cuna de campeones”.

Seguidamente, se refirió a la importancia que tiene la reactivación de la comisión Pro Museo Municipal del Deporte, que establece la ordenanza firmada por el presidente del Concejo Deliberante de General Pueyrredón, Oscar Pagni, en 1997. “Se debe reavivar la ordenanza municipal presentada por el bloque radical, la cual ya está aprobada y firmada”, agregó.

Asimismo, López recordó que desde hace más de 10 años viene trabajando “para poder cristalizar esta idea, pero se hacía complicado desde lo personal” y añadió: “A Mar del Plata le viene bien que esta propuesta se dé, la ciudad lo está esperando, porque el Museo del Deporte es uno de los grandes atractivos que puede tener esta localidad, pero la realidad es que el Círculo ya lo tenía presentado desde hace años. Hay que respetar el trabajo que se viene haciendo”.

Deportistas marplatenses para el recuerdo

Por otro lado, López hizo un repaso de los deportistas de la ciudad que triunfaron en el país y en el mundo y recordó a Guillermo Vilas como “grande entre los grandes, el deportista que más trascendió en la historia del deporte marplatense” como así también no pasó por alto a “la medalla olímpica de Juan Curuchet, los cinco títulos mundiales de Nora Vega, y de tantos patinadores, como Claudia Rodriguez, Andrea Noemí González, Raúl Scafatti y el primer campeón mundial Hugo Ibargurren, entre infinidad de logros ecuménicos”.

En tal sentido, el periodista marplatense también destacó la labor de la leona, Inés Arrondo, en hockey sobre césped que “fue la creadora del logo que las identifica” e hizo alusión a “los 19 títulos logrados por José “Pepe” Minella como jugador y entrenador (Gimnasia, River y la Selección Argentina y DT de la famosa “Maquina”)” y destacó “el campeonato mundial de Jorge Mario Olguin, con 9 títulos en su trayectoria como futbolista”.

Además, hizo mención a la labor de los futbolistas “Juan Esnaider, el “mono” Burgos, el “Noni” Piazzalonga, Mario Gómez, Eduardo Basigalup, Norberto Eresuma, Fabián Cubero, Juan Marcelino Cornejo y Herminio Antonio González (Pierino)” como también recordó en boxeo “la obtención del título mundial de “Uby” Sacco, los cuatro campeonatos argentinos y sudamericanos de Miguel Angel Paez” y añadió que incluso “el Estadio “Bristol, con don Juan Bautista Pathenay, fue una verdadera catedral del boxeo marplatense por 25 años”.

“Son muchos los campeones mundiales que están sumados a este sueño del Museo del Deporte. Mar del Plata tiene cinco “Olimpia de Oro”, tres medallas olímpicas, más de 25 campeones del mundo, ni hablar de las medallas Panamericanas, sudamericanas, etc. No nos podemos dar el lujo de tener oculta esa historia”, explicó López y comentó: “Sumamos más de 20 campeones mundiales, no debe haber otra ciudad con tantos campeones del mundo en todas las disciplinas. Son muchos los deportistas de Mar del Plata que han sido ídolos fuera de nuestra ciudad también”.