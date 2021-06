Angélica González denunció ataque personal y agresión de genero en Legislación

Hace pocos días el viceministro de salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dijo que “Mar del Plata tuvo un comportamiento de negar la epidemia”. Dicha frase desafortunada rápidamente generó un repudio en el Concejo Deliberante mediante un expediente ingresado por la Concejal de la Coalición Cívica, Angélica Gonzalez.

El expediente se debatió en la Comisión de Legislación y el Frente de Todos, dejó sin quórum la reunión lo que impidió continuar con el tratamiento de los temas sobre tablas. Marcos Gutiérrez (presidente del Bloque opositor),Marina Santoro y Vito Amalfitano estuvieron participando de la Comisión de manera virtual, por lo que se desconectaron para dejar de participar. Mientras que Ariel Ciano estuvo presente en el Recinto pero se levantó y abandonó el lugar. Esto sucedió después de que el tema fue debatido entre las partes en una situación de tensión, en donde terminaron enviando a González al psicólogo.

Consultada al respecto por “el Retrato…” la edil Angélica Gonzalez dijo: “Frente a los dichos de Kreplak, obviamente, nosotros hicimos a través del expediente de manifestación de rechazo a esas declaraciones porque hablar del Municipio es hablar de la ciudadanía de Mar del Plata y Batán. Para mí fue una ofensa, porque los vecinos de General Pueyrredon fueron vecinos que respetaron a rajatabla lo que fue el aislamiento social, el protocolo del auto cuidado, y pensando en el Ejecutivo local, también arbitró a través de la Secretaría de Salud los medios necesarios para asistir la pandemia de la mejor manera posible. Entiendo que esto fue un planteo poco responsable por parte del viceministro y muy irrespetuoso para con el Municipio”.

En esta línea la concejal agregó: “Precisamente lo que ocurrió en la Comisión de Legislación, que algunos integrantes del Frente de Todos, como el Presidente del Bloque y otros integrantes del Bloque son intolerantes a las diferencias de pensamientos y las diversas posturas ideológicas. Entiendo que políticamente hay que mostrar las diferencias y que emitir un voto positivo, negativo o abstención; pero acá frente a la falta de fundamentos para seguir peleando el expediente, directamente el Presidente de Bloque hizo un ataque personal, fue una agresión de género, una falta de respeto”, contó la edil de la Coalición Cívica.

Asimismo, sostuvo: “no supieron hablar, opinar y rechazar lo que tiene que ver con el expediente cuando se vieron impotentes frente al hecho. Viví una agresión personal, de ataque, realmente irrespetuosos de baja relevancia. Entiendo que no hay que entrar en el juego de ellos, lo más terrible de todo es que parece que están obedeciendo siempre, más que a la ciudadanía que los votó y los eligió para que los representen, en realidad se enciman en defender el Gobierno de Provincia y el de Nación, muchas veces se olvidan de representar al marplatenses, defienden a los funcionarios políticos de su ideología que poco tienen que ver con la ciudad de Mar del Plata. Eso quedó muy claro al no acompañar el pedido de presencialidad de las clases en la ciudad, y también lo demostraron cuando se retiraron de la Comisión de Reactivación Económica, o sea, todo lo que tiene que ver con la defensa de los ciudadanos queda de lado”

Finalmente, la edil sostuvo: “Creo que es importante que podamos entender que las diferencias ideológicas y sobre todo en un Estado de Democracia se tienen que respetar con altura del nivel de funcionarios del que estamos hablando. Indudablemente eso no pasa, hay una gran dificultad para convivir en la diferencia de pensamiento y cuando no lo pueden aceptar recurren a la agresión personal y al ataque como el que fui victima yo”, sentenció.