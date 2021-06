Mar Chiquita en Fase 3: medidas preventivas en vigencia

Al registrar una incidencia de casos y una ocupación de camas por debajo de los criterios epidemiológicos, Provincia pasó a Mar Chiquita a Fase 3. En efecto, en el distrito se produce el retorno de las clases presenciales en todos los establecimientos educativos, la reapertura de los comercios gastronómicos con aforo del 30% y la apertura de cines y teatros, entre otras actividades.

En este sentido, desde Jefatura de Gabinete afirmaron que en Mar Chiquita la incidencia de casos en las últimas dos semanas es menor a 500 y el porcentaje de ocupación de camas de la última semana no superó el 80%. Dado estos dos registros, el municipio pasó a Fase 3.

La Municipalidad de Mar Chiquita comparte las medidas preventivas que están en vigencia desde este martes en el Partido Mar Chiquita, en el rubro gastronómico, sector comercial, educativo y el ámbito social, deportivo y cultural.

– Clases presenciales: se permiten las actividades educativas escolares y no escolares

– Horario de circulación: se permite la circulación de 06 a 00 hs

– Gastronomía: apertura de 06 a 23 hs, con 30% de aforo en su interior

– Comercios esenciales: apertura con ingreso de 06 a 23 hs

– Comercios no esenciales: apertura de 06 a 23 hs con y sin ingreso de clientes

– Actividades deportivas: se permite la práctica recreativa de deportes grupales de contacto al aire libre, hasta 10 personas

– Cine y teatro: se permite con aforo del 30% (cines) y 50% (teatros y salas culturales)

– Reuniones sociales: no se permiten las actividades y reuniones sociales en domicilios particulares hasta 10 personas

– Reuniones sociales: se permiten las actividades sociales y familiares en espacios públicos al aire libre, hasta 10 personas