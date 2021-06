La rebelión de los mansos

La rebelión se veía venir no solo para contener a sus “socios por necesidad”, sino para llevar calma “hacia adentro”. De pronto quienes supieron gobernar el país, la City porteña y la mayor provincia del país, envalentonados por tiempos pasados, no entendieron los cambios post eleccionarios y hoy pueden terminar heridos de muerte.

Así fue como desde sus opulentos sillones se apresuraron en tratar de imponer el principal candidato en la Provincia para las próximas legislativas, olvidándose que el “socio”, o “rival interno”, si bien estuvo herido, jamás tuvo el certificado de defunción. Es más, resurgió como el Ave Fénix y hoy van por el lugar que entienden les corresponde.

Así es como los radicales, con socios del propio Pro (léase Jorge Macri) y del peronismo (Joaquín de la Torre y Emilio Monzó) proyectan una lista para enfrentar al cada día más devaluado Diego Santilli. Los correligionarios bonaerenses, hoy comandados por Maxi Abad desde la presidencia radical bonaerense, impulsan al prestigioso Facundo Manes, quien a pesar de no haber dado el “sí” final, es presentado como la cabeza de un armado que dará que hablar.

Así es como en esa lista provincial, además de Manes irían una figura femenina ligado al marplatense ganador; para sumar también a Jorge Macri, una representante de la Colación Cívica, mas Joaquín de la Torre y hasta el mismísimo Emilio Monzó.

Mientras esto se sucede en la “Liga Mayor”, en la “Liga Regional” miran expectantes que movida hará Guillermo Montenegro, quien hoy estaría mas desorientado que Adán en el Día de la Madre; y si bien desde su “círculo rojo” no dudan que jugará con Horacio Rodríguez Larreta, deberá esperar que definición toma Mauricio Macri en esta “sorda pelea” con quien hoy gobierna Capital.

Están también aquellos que no ven cómo saldrá el “Pelado” del lío en que se metió como fue querer borrar de un plumazo al ex Presidente, sin tener en cuenta que el Mauricio está mas vivo que nunca y que jamás aceptaría dejar de ser. Si no llegan a un acuerdo, podría ser un tembladeral para el PRO ante los dos frentes que ha armado totalmente fuera de tiempo: el de su propio partido y de sus socios de Juntos por el Cambio.

Como en aquella obra de Rogelio López Guillemain, la Rebelión de los Mansos, la interna de Juntos por el Cambio se ha convertido en una novela llena de giros inesperados y una trama atrapante, que promete conquistar, en este caso, al electorado. Algunos sienten que determinado sector político los ha estado ningundeando y cooptando sus voluntades. Hoy insatisfechos con esas migajas, explota y poco a poco se van transformando en la voz de los mansos; y entienden que aquel ¡Sí se puede! tiene más vigencia que nunca, aunque ahora para adentro de JxC