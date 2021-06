Los radicales sorprendidos miran de reojo a la nueva figurita, Facundo Manes

Hoy los radicales locales se miran de reojo con la figurita nueva impuesta, Facundo Manes. Muy bien los militantes de ambos lados (Abad Vs Mariorano) no saben donde están parados ni qué posición tomar respecto a la candidatura del neurólogo, pero lo que sí se nota es que aquellos actuales concejales/ las que no pueden renovar (por estar ocupando la banca por dos períodos consecutivos) están con mucha ansiedad y desespero esperando el llamado para formar parte de la lista Provincial o Nacional . ¿Tendrán lugar? Pronto lo sabremos.

Maxi Abad en la Mesa Chica provoca comentarios

Por lo pronto, y aunque nadie lo crea, Maximiliano Abad, apareció en la mesa chica de Juntos por el Cambio, en la misma que estuvo presente Macri, Rodriguez Larreta, y un par más de pesos pesados de la oposición. Algunos envidiosos en el Concejo Deliberante decían que sería mejor que primero se haga conocido en la ciudad, porque aseguran con mucha vehemencia que en Mar del Plata a Abad nadie lo conoce, ¿será que es porque es oriundo de Mar Chiquita?.

Montenegro: El Jefe Político por un ratito

Esta semana, el Intendente Guillermo Montenegro, brindó una conferencia de prensa para anunciar el (no) triunfo por el regreso de las clases presenciales, y en tres oportunidades dijo que él es el “Jefe político circunstancial” del Partido de General Pueyrredon. Todos los habitantes argentinos sabemos que los cargos en los Departamentos Ejecutivos son por 4 años, con la posibilidad de renovar por 4 años más. ¿Porque Montenegro tuvo la necesidad, tres veces, de remarcar que es él quien tiene el poder, pero que es algo por circunstancial? ¿Qué papel quiso jugar el Intendente con ese tipo de discurso? Las malas lenguas dicen que pretendía ser víctima y mostrarse como un humilde ganador, aunque el regreso a fase 2 fue por la baja en la cantidad de contagios y no por su mérito de chatear con Bianco, Kicillof o A. Fernández.

Arroyo más que vivo, es muy chistoso

Y ya que hablamos de la Intendencia de Mar del Plata, es imposible no recordar a Carlos Fernando Arroyo que fue nuevamente noticia por un nuevo exabrupto. En el intento de cobrar los días de vacaciones que no se tomó por ser el Jefe Político (muy) circunstancial de la ciudad, demandó al Municipio por el pago de más de un millón de pesos. La petición comenzó a finales del 2020, y en febrero mediante un decreto firmado por Montenegro y Boniffatti se rechazaron las pretensiones de Arroyo y de Eduardo Leitado (ex titular del EMSUR en la era de Arroyo). Ahora, el ex intendente, no conforme con esa denegación pretende judicializar el decreto (246/21)municipal, y dejarlo sin efecto. El abogado de Arroyo es César Claudio Benvenuto, quien fue el defensor del exfiscal Gustavo Demarchi, fallecido por Covid-19 y condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Ya nadie se sorprende de Arroyo, sus dichos y hechos. ¿O si?

El mudo: no aclares que oscurece

El funcionario que lo apoderaron “El mudito”, demostró esta semana que finalmente las cuerdas vocales le funcionan. Evidentemente, después de la presión en los medios, dejaron que el Secretario de Educación Sebastían Puglisi hable y declare sus pensamientos acerca del regreso de las clases presenciales. “Los docentes necesitamos estos días para planificar la vuelta” fue una de sus declaraciones y bastó para entender porque lo tenían guardadito y en silencio. No aclares que oscurece, Sebastián.

¿La interna fue el motivo de la pelea entre Montenegro y Fiorini? Claro que si

Comenzó la cuenta regresiva para los cierres de listas que sucederá el próximo 14 de julio. En Mar del Plata se está esperando que las principales figuritas de arriba (tanto oficialistas como opositores) se pongan de acuerdo. Mientras tanto, claramente, nadie pierde tiempo. El “PRO” local comenzó a hacer reuniones en la Quinta Sección Electoral, y todo indica que Montengro tendrá un lugar en la lista del Senado provincial, y por eso comienza buscar adeptos en la zona. Teniendo en cuenta esto último la pelea con Lucas Fiorini (actual Senador con ansias de renovar) recobra sentido.

Emilio Sucar Grau de Inspector General a Diputado Nacional…

¿Alguien sabe o recuerda quien es Emilio Sucar Grau? Seguramente la respuesta sea no. No solamente es ex funcionario en inspección General del ya mencionado Carlos Fernando Arroyo, sino que además es candidato a Diputado Nacional del Partido UNIR. Para los que desean ocupar un cargo en el Congreso Nacional, la noticia les sorprendió y golpeó, mientras que otros entre risas dijeron “que país, generoso. No llega ni a la esquina con Asseff”. ¿Si Sucar Grau se convierte en Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, seguirá con la costumbre de su jefe Asseff y le exigirá el diezmo a sus empleados del despacho?

Esto también continuará.