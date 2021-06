Reunión cumbre entre Macri y Rodríguez Larreta: sin acuerdos y con varios pases de facturas

El expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunieron con la idea de ordenar la puja interna en el PRO por las candidaturas de cara a las PASO del 12 de septiembre, pero el encuentro entre los máximos referentes de esa fuerza terminó sin acuerdos significativos y con varios pases facturas.

Fuentes de Juntos por el Cambio (JxC) con acceso al contenido de la reunión realizada en la zona norte del conurbano indicaron a Télam que durante el encuentro no se pudo avanzar en destrabar el conflicto existente en la coalición opositora, a pesar de los insistentes reclamos de “unidad” de sus socios radicales y de la Coalición Cívica, que lidera Elisa Carrió.

La CABA y la provincia de Buenos Aires son el centro de la disputa interna en el macrismo en torno a las candidaturas para las PASO y los comicios legislativos del 14 de noviembre.

Los cruces y las internas

En la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta impulsa la candidatura de María Eugenia Vidal, mientras que Macri promueve a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, Macri apadrina la candidatura de su primo, el intendente de Vicente López Jorge Macri; mientras que Rodríguez Larreta impulsa al vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli.

Durante el encuentro, Macri cuestionó a Larreta por lo que considera una “peronización” del espacio y le advirtió que esta apertura que promueve a otros sectores políticos puede derivar en una “pérdida de control” del partido, indicaron fuentes cercanas a la reunión.

En tanto, el alcalde porteño insistió en su idea de ampliar la base política del espacio que comparten con la CC y la UCR, con la incorporación de distintos sectores, y en este sentido reiteró que el mejor candidato para la provincia de Buenos Aires es Santilli.

Rodríguez Larreta mantuvo durante la semana que termina varios encuentros políticos con intendentes bonaerenses en un intento de instalar a Santilli en el estratégico territorio que gobierna Axel Kicillof.

En este sentido, se sucedieron encuentros con jefes comunales como Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela, Julio Garro y Héctor Gay, entre otros.

Desde la vereda opuesta, indican que el mandatario porteño no tiene el respaldo más que de un puñado de intendentes y que Jorge Macri suma más voluntades entre alcaldes del interior provincial.

Con todo, los jefes comunales Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Julio Garro (La Plata), quienes respaldan el desembarco de Santilli en la provincia se mostraron junto a Patricia Bullrich, en un mensaje de unidad.

“Me reuní con los intendentes de la provincia de Buenos Aires @JulioGarro, @Nestorgrindetti, @Dievalen y @GMilman. Como siempre, trabajamos juntos en la búsqueda de consensos y acuerdos para representar a la gente que desea progresar”, publicó en Twitter la propia titular del PRO, tras el encuentro del que también participó su exsecretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, hombre de confianza de la exministra.

A la cumbre entre Rodríguez Larreta y Mauricio Macri seguirán varios encuentros políticos más, a poco menos de un mes para el vencimiento del plazo para la presentación de precandidatos.

De manera inminente habrá un encuentro entre Jorge Macri y el neurocientífico Facundo Manes, quien quiere ser candidato en representación de la UCR en territorio bonaerense, y también un encuentro de jefes comunales de la zona norte del Conurbano.

También se aguarda otra reunión de fuerte calibre político para las próximas horas entre el expresidente Macri y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Macri manifestó públicamente, en los últimos reportajes que concedió, que desea que Vidal se postule por la provincia de Buenos Aires, lo que unificaría bajo su figura a los distintos sectores y evitaría la interna.

Pero la exgobernadora tiene pensado presentarse por Capital Federal: por un lado, recibió una oferta de Rodríguez Larreta, su aliado político en esa interna, para jugar por ese distrito.

El segundo motivo que tiene Vidal para no ir a provincia de Buenos Aires es la posibilidad de perder ante el Frente de Todos, lo que la dejaría mal parada ante una eventual candidatura presidencial en el 2023.

En el encuentro de esta mañana entre Macri y Larreta, el núcleo de la charla estuvo centrado en cuál debe ser el futuro del PRO, a cuáles espacios políticos se debe abrir y quiénes pueden y quiénes no deberían ser admitidos en el nuevo armado político.

Macri también se quejó ante Larreta de que muchos miembros del partido evitan defenderlo en público, y puntualmente dijo que Santilli no lo había defendido, por ejemplo, durante su participación en el programa televisivo que conduce Juana Viale, según las fuentes consultadas.

El exmandatario también le echó en cara a Rodríguez Larreta su visión según la cual el alcalde porteño está adelantando en estos comicios legislativos la pelea por la conducción del espacio rumbo a 2023.

Siempre según los voceros consultados, Macri también le dijo a Rodríguez Larreta que el hecho de que Vidal no sea candidata por la provincia tiene que ver con un deseo propio, pero también porque fue “tentada” desde la Ciudad para enfrentar a Patricia Bullrich.

Ante el próximo cierre de candidaturas, el PRO sigue envuelto en sus internas y no logra conformar la unidad y todavía es un interrogante saber si habrá listas de consenso en los principales distritos -CABA y Buenos Aires-, lo que parece poco probable, o si las diferencias se dirimirán finalmente en las PASO.