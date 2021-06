Padres Organizados fueron impedidos de ingresar al lugar donde estuvo el Gobernador

En el marco de la visita del gobernador de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Tandil con motivo de la presentación del Plan de Desarrollo Rural Bonaerense, la Asociación de Padres Organizados de la ciudad de Tandil se hizo presente en el lugar a los efectos de manifestar su disconformidad con la situación educativa y la limitación de la presencialidad en las aulas y denunciaron que fueron impedidos de acercarse “como si se tratara de delincuentes”.

En tal sentido, Isabel Vaneli, integrante de la Asociación de Padres Organizados de la ciudad de Tandil dialogó con “el Retrato…” y recordó lo vivido este viernes en el marco de la visita del gobernador bonaerense a dicha localidad. “Había mucho control judicial en el lugar, pero nos hicimos presentes con carteles, esperando que saliera la comitiva de Kicillof. No logramos llegar al mismo”, sostuvo a la vez que aclaró que se manifestaron en forma pacífica ante la Escuela Agraria, pero que se vieron impedidos de ingresar, en tanto la policía cortó la ruta.

“Había muchos efectivos policiales. Insistimos en que nos dejaran pasar, pero no fue posible. Cada uno de los padres estaba con carteles, se hizo una recorrida con bocinazos y exhibiendo banderas argentinas. La manifestación fue pacífica”, apuntó a la vez que aclaró: “Nadie nos llamó como así tampoco pudimos contactarnos con algún funcionario. Sabemos que el intendente de Tandil asistió al acto”.

Asimismo, Vaneli señaló que el objetivo de la presencia de Padres Organizados en el lugar fue con el objetivo de pedir que no se relacione más la educación a las fases, es decir, que se desprenda de la parte epidemiológica. “Pedimos que abran las escuelas todos los días para todos los chicos del país y todas las semanas”, apuntó al mismo tiempo que comentó que se hicieron presentes en el lugar padres de Tandil, Rauch y la zona como así también comerciantes.

Por otra parte, hizo hincapié en la situación sanitaria y educativa en puntual de Tandil. “Pasamos a fase 3, de hecho abrieron varios rubros, pero de las escuelas no hay ninguna comunicación oficial sobre la presencialidad del próximo lunes”, cuestionó y subrayó que incluso muchos establecimientos educativos ya manifestaron que no se encuentran en condiciones de comenzar el dictado de clases presenciales, en tanto no han terminado la obra de gas, los baños, etcétera.

“Tuvieron un año y medio de tiempo para arreglar las escuelas del país y muchas de ellas actualmente no están en condiciones de poder dictar clases presenciales”, sostuvo Isabel Vaneli y remarcó que todas las semanas llevan adelante acciones destinadas a la declaración de la educación y el dictado de clases presenciales como esencial.

Conforme a ello, la integrante de Padres Organizados de Tandil explicó que días atrás desde la Agrupación Padres Organizados presentaron una nota. “Fue tratada en la Comisión de Educación. Juntos por el Cambio votó a favor de declarar la educación y el dictado de clases presenciales como esencial mientras que el Frente de Todos no”, concluyó.