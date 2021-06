Taxistas preocupados por la baja de viajes: Trabajan un 50% menos que otros años 

Después de un año “complicado” económicamente para la mayoría de los sectores producto de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus, el Secretario General del sindicato Único de Peones de taxis, Donato Cirone, dialogó con “el Retrato…” y anticipó que se está trabajando menos de un 50% que en los años que no existía la pandemia. A su vez, detalló que alrededor de un 10% de los trabajadores del sector mutaron de actividad producto de la merma en el empleo.

“Estamos un poco mejor que en el 2020, porque hay algunas actividades que están funcionando. Igualmente en comparación con otros años no alcanzamos ni el 50% de lo que se trabajaba en otro invierno sin pandemia”, sostuvo el Secretario General del sindicato Único de Peones de taxis, Donato Cirone, en conversación con “el Retrato…”

Sin perjuicio de ello, destacó el hecho que Mar del Plata haya vuelto a Fase 3 y la consecuente apertura de nuevas actividades. “Vamos a mejorando de a poco. Tratamos de ser optimistas en que para la temporada la situación va a ser diferente y en que en las vacaciones de invierno se va a trabajar más”, remarcó.

“La situación del sector no escapa a la que atraviesan muchos sectores de la ciudad, que padecen la falta de trabajo. Si bien somos esenciales, la realidad es que si la gente no puede salir de sus casas y no trabaja o no dispone de dinero, no se toma un taxi”, sostuvo.

Además, manifestó que “si trabajando un invierno al 100% uno llega a fin de mes igualmente teniendo dificultades, trabajando a un 50% la situación se agrava claramente” y se refirió a las vacaciones de invierno en puntual que se aproximan, en relación a las cuales manifestó su optimismo y las expectativas del sector en ese aspecto.

“Gente va a venir a Mar del Plata, porque la realidad es que todos están cansados de estar encerrados y muchos ya desobedecen cualquier DNU del gobierno. Ya no se respeta tanto todo”, consideró y añadió: “Si se permite la libre circulación en las rutas y el hospedaje normal en la ciudad, va a haber un poco más de trabajo en Mar del Plata para todos los sectores”.

Por otra parte, Cirone hizo hincapié en los trabajadores taxistas que debieron reinventarse o cambiar de actividad, producto de la merma de trabajo, y apuntó: “Han quedado muchos casos de un solo chofer por auto y otros se han repartido la cantidad de horas donde puede haber un poco más de movimiento”.

“En el horario nocturno solo hay una guardia, porque la noche marplatense prácticamente desapareció, a diferencia de lo que ocurría otros años”, remarcó a la vez que comentó que también existen muchos trabajadores que directamente “han incursionado en otras actividades, porque les ha resultado más redituables, en tanto no es fácil estar 12 horas arriba de un taxi sin lograr el sueldo básico para cubrir las necesidades”.

En ese contexto, Cirone señaló: “Se trata de sobrevivir simplemente, lo cual nos pasa a todos los argentinos en este momento” al mismo tiempo que aclaró que, si bien no cuentan con estadísticas exactas, alrededor de un 10% de los trabajadores del sector mutaron de actividad producto de la merma en el empleo.

Por último, el Secretario General del sindicato Único de Peones de taxis destacó el cumplimiento de las medidas sanitarias y de seguridad por parte de todos los choferes de taxis en sus vehículos. “Los conductores del vehículo usan el barbijo cómo corresponde, se utiliza alcohol en gel, se desinfectan los vehículos cada vez que se hace un viaje o se baja una persona, se llevan pasajeros sentados atrás solamente, con la excepción que sean personas convivientes, y se toman todas las medidas de prevención como así también se respetan todos los protocolos que rigen la actividad”, resaltó.

“Tanto los dueños de los taxis como los choferes cumplen con las directivas de prevención. Todas estas cosas han servido para cambiar las formas de vivir y las formas de prevención en un montón de cuestiones”, concluyó Donato Cirone en conversación con “el Retrato…”