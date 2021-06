“El lunes nos vamos a encontrar con escuelas provinciales que no están condiciones”

En el marco de la decisión del gobierno provincial de reanudar a partir de este lunes las clases presenciales en Mar del Plata, ante el avance a la fase 3, el titular del Suteba de General Pueyrredon, Gustavo Santos Ibáñez, dialogó con “el Retrato…” y aseguró que “lugar o escuela donde no haya agua, calefacción, condiciones eléctricas, etcétera no va a haber presencialidad de docentes ni de alumnos y continuarán las clases en formato virtual”.

Si bien la decisión del gobierno provincial de reanudar este lunes las clases presenciales fue aceptada por las autoridades del gremio docente del Suteba por considerar que hubo un brusco descenso de casos de coronavirus, el titular del gremio, Gustavo Santos Ibáñez, en conversación con “el Retrato…” advirtió que en aquellos establecimientos educativos donde no esté garantizada la calefacción y otras condiciones de infraestructura los estudiantes deberán continuar en la virtualidad.

“Es necesario remarcar el contexto en el que se da esta situación: atravesados por una pandemia mundial con implicancias muy graves en América Latina y Argentina”, sostuvo el referente de Suteba a la vez que destacó el trabajo que vienen llevando adelante desde CTERA a nivel nacional y con los sindicatos del país en el marco de los diferentes encuentros y debates realizados, en tanto “las resoluciones son producto de esas discusiones y han hecho que la vuelta en cualquier escenario a nivel nacional o en la provincia de Buenos Aires sea en forma cuidada”.

En tal sentido, Santos Ibáñez describió que “en el caso de la provincia de Buenos Aires en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Escuelas, los sindicatos del Frente Unido Bonaerense, donde está el Suteba y los trabajadores enrolados en ATE se ha construido esta herramienta “el Plan Jurisdiccional”, que es fundamental”.

“El Plan Jurisdiccional fue construido a fines de 2020 y es un conjunto de protocolos que plantea las medidas a llevarse a cabo en los espacios educativos en la vuelta a la presencialidad. Si bien en ese momento, ya había 45 distritos de la provincia de Buenos Aires con un regreso a clases, veíamos que en el 2021 ese regreso iba a ser mayor”, sostuvo a la vez que comentó: “Así sucedió, pero obviamente con las limitaciones de la dinámica de esta enfermedad que fue llevando a que los distintos distritos fueran cambiando de fase”.

Asimismo, recordó que desde el lunes el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a partir de los datos concretos aportados por el Ministerio de Salud, decidió ubicar a Mar del Plata dentro de la fase 3 del sistema epidemiológico que rige. “Veníamos diciendo que un retroceso de fase no podía depender de decisiones de políticas de los gobiernos de turno ni tampoco de los caprichos de intendentes locales o lecturas sesgadas de grupos de presión”, apuntó.

“Entendemos que la vuelta a clases tenía que ver con decisiones epidemiológicas que tomaban las autoridades del Ministerio de Salud. A partir de ahí, se ponen en práctica los protocolos. Por eso, pasamos en Mar del Plata, como en otras regiones, a fase 2 y el lunes que viene a fase 3 nuevamente, con una presencialidad en las escuelas acotada y cuidada”, explicó.

En relación a dicha vuelta a las aulas, remarcó que, si bien esta decisión del gobierno provincial fue aceptada por las autoridades del gremio docente del Suteba, la misma debe hacerse con la condición de la aplicación de los protocolos. “Lugar o escuela donde no se cumpla con el plan jurisdiccional, es decir, que no haya agua, calefacción, condiciones eléctricas, etcétera no va a haber presencialidad de docentes ni de alumnos y continuarán las clases en formato virtual”, subrayó.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre cómo es la situación en puntual de los establecimientos educativos de Mar del Plata, respondió que, “a pesar de la fuerte inversión de la provincia de Buenos Aires en lo que es el protocolo escolar, rompiendo el paradigma de lo que fue el gobierno de María Eugenia Vidal, donde se desfinanció fundamentalmente lo que es infraestructura escolar, Mar del Plata junto con La Plata y Moreno son los tres grandes centros urbanos, donde existe una complejidad muy difícil con respecto a la infraestructura escolar”.

“El lunes nos vamos a encontrar con escuelas provinciales que no están con las condiciones dadas para la aplicación del Plan Jurisdiccional, principalmente sin calefacción. Se ha venido trabajando fuertemente desde el Consejo Escolar y se ha solicitado un relevamiento de la cantidad de escuelas o niveles que estén en obra por cambios estructurales”, expresó.

Asimismo, añadió que incluso solicitaron un listado también en relación a los establecimientos escolares, donde Camuzzi ha retirado los medidos de gas, ello a los efectos de reparar los inconvenientes advertidos por la empresa. “Se está trabajando en ese sentido”, afirmó el Secretario General de Suteba.

En ese marco, añadió que desde el gremio, en conjunto con los delegados y referentes de escuelas, vienen llevando adelante un relevamiento a los fines de conocer fehacientemente cuál es la situación. “Hay una fuerte inversión de la provincia de Buenos Aires desde febrero y por ello, es necesario una estadística actualizada. Igualmente el Consejo Escolar también tiene que dar respuestas ante esta situación”, apuntó.

Por otra parte hizo hincapié en lo que viene y en el proceso de vacunación que se viene llevando adelante en el país. “Los lugares que no estén en condiciones no van a arrancar las clases y continuarán en el marco de la virtualidad. Este es un proceso que se viene dando en diferentes partes del mundo”, apuntó al mismo tiempo que destacó: “La Argentina lleva adelante una campaña estratégica de vacunación con más de 20 millones de dosis que han llegado y la producción de la vacuna en el país es un dato muy clave en ese sentido, que va a ayudar a ver hacia adelante un nuevo panorama. Ya no es una incertidumbre con la que se convivió en este 2020 sino nuevos procesos”.

No obstante ello, Santos Ibáñez advirtió que desde las organizaciones nacionales se están manteniendo reuniones con el Ministerio de Educación y otros sindicatos, en tanto se está trabajando en la formulación de una nueva ley de financiamiento educativo que lleve el aporte de educación a un 8% del PBI. “Esto es fundamental para resolver estas cuestiones que tienen que ver con la infraestructura, la capacitación docente, los salarios, etcétera”, indicó.

“Cuando Néstor Kirchner llega al gobierno se encuentra con un 3,6% de Producto Bruto Interno para educación. Cristina Fernández deja su gobierno en un 6,3% del PBI, el más alto de toda la región. Mauricio Macri cuando finaliza su gestión lo deja en un 4,8%, producto de las reducciones de gastos que se hicieron mientras que el actual gobierno viene trabajando con los sindicatos nacionales y se va a aprobar una nueva ley de financiamiento educativo llamada Ley de Justicia Educativa que llevará el presupuesto a un 8%”, explicó.

Por último, Santos Ibánez también destacó en conversación con “el Retrato…” la importancia de la aprobación de la ley de conectividad a nivel nacional, la cual “está dirigida a acompañar este proceso de retorno y el retroceso que genera esta enfermedad”.