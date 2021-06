Mar Chiquita pidió que no se realicen prácticas de tiro en la ex Base CELPA

La Municipalidad de Mar Chiquita le solicitó al Ministerio de Defensa, a cargo de Agustín Rossi, que no se realicen las prácticas en el marco del Plan de Adiestramiento e Instrucción anual en el predio de la ex Base CELPA, ubicado dentro de la Reserva Natural de Biósfera Mar Chiquita.

En la carta, el municipio establece que “el mantenimiento de la calidad de vida y la supervivencia de la especie humana, dependen de la conservación de la diversidad biológica por lo que se considera imperiosa la necesidad de asegurar su conservación”.

Además, se reitera el desacuerdo con las prácticas propuestas recordando que “el programa ‘El hombre y a Biosfera’, de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reconoce la Reserva Natural de Mar Chiquita como parte de su red mundial, que busca impulsar la integración de las poblaciones con la naturaleza, respetando los valores naturales y culturales y la capacidad de adaptación de la sociedad ante los cambios: “Atendemos también no solo a nuestra responsabilidad ética como ciudadanos, sino también a nuestro deber como estado, que es garantizar el mantenimiento sin perturbaciones de los procesos biológicos y ecológicos esenciales de nuestro tesoro natural”.

De esta manera, teniendo en cuenta la ubicación del predio, que tiene alto valor geográfico y alto interés científico, la Municipalidad de Mar Chiquita, solicita que no se realicen prácticas de tiro, destacando la albufera, la cadena de médanos y la diversidad de flora y fauna.