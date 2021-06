Lence: ” No queremos que la interrupción de las clases esté atada a un semáforo político”

Luego de que el gobierno bonaerense reubicara a Mar del Plata en la fase 3 de su esquema de restricciones y anunciara que desde la semana que viene volverán en el distrito las clases presenciales, Mónica Lence, referente de la Agrupación “Padres Organizados Mar del Plata”, en conversación con“el Retrato…” adelantó que no se encuentran conformes con lo resuelto y pidió que la presenciabilidad “se despegue” del sistema de fases. “No queremos que la interrupción de las clases esté atada a un semáforo que manejan políticamente cómo quieren”, apuntó.

Mónica Lence, referente de la Agrupación “Padres Organizados Mar del Plata”, la cual se encuentra desde 2020 realizando diferentes acciones e incluso este jueves, dialogó con “el Retrato…” se refirió a la decisión comunicada oficialmente por el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, en la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica de la provincia. “La decisión la tomamos bien, pero no estamos conformes, porque faltan muchos distritos aún”, apuntó.

Vale la pena recordar que la suspensión de las clases presenciales regía en el distrito desde el confinamiento estricto que comenzó el sábado 22 de mayo (el primer día hábil fue el 26 de ese mes por el feriado puente del 25 de Mayo) y se extendió en virtud del posterior retroceso a fase 2.

“La vuelta no va a ser ni todos los días, ni para todos los chicos ni en todos los establecimientos educativos”, cuestionó la referente del sistema educativo a la vez que aclaró que “se volvería a la fase que estaba, previo al DNU, es decir se cursaría una semana sí y otra no, con horario reducido y con burbujas”.

“La decisión del gobierno provincial es una payasada”

Asimismo, Lence remarcó que “la decisión del gobierno provincial es una payasada” y apuntó que las clases volverían el 28 de junio próximo. “Esta semana también está perdida, por lo que, teniendo en cuenta la proximidad de las vacaciones de invierno, cada grupo de chicos cursaría solo una semana, porque se deben alternar”, afirmó.

“No entendemos por qué Mar del Plata vuelve y hay otros distritos como Pinamar, Lobería, Necochea, Tandil, etcétera, no vuelven. Te premian por un lado, te castigan por otro. La verdad que no se entiende”, expresó al mismo tiempo que reconoció que se encuentran a la espera de la resolución judicial del amparo presentado por la Asociación “Padres Organizados de Mar del Plata” en la última semana y en representación de 500 familias.

De esta forma, indicó que desconocen si dicho recurso caerá en abstracto, conforme a lo resuelto por las autoridades provinciales este martes, o no. “Todavía no sabemos nada. Estamos esperando ver qué pasa con el amparo, porque a nosotros nos gustaría que la presenciabilidad se despegue del sistema de fases”, apuntó.

La presenciabilidad debe de spegarse del sistema de fases

“Pedimos que solo se corten las clases ante una ola, con un margen normal y criterios fijos. No queremos que la interrupción de las clases esté atada a un semáforo que manejan políticamente cómo quieren”, agregó la referente de la Asociación Marplatense.

Seguidamente, hizo hincapié en el tema de las burbujas y los docentes y cuestionó: “Meten a la docente dentro de la burbuja, lo cual genera que casi no tengan clases, porque donde hay una persona aislada, los criterios que se usan son poco claros”.

“Se considera al docente dentro de la burbuja y donde hay un caso se aísla no solo al grupo sino también al docente y a todas las burbujas en las que el mismo trabaja. No se tiene en cuenta que el docente al tener doble máscara e implementar todas las precauciones no es contacto estrecho. Es bastante complejo el tema, no aclaran y no escuchan”, sostuvo.

Seguirán en estado de alerta, porque le descreen al gobierno

A su vez, remarcó que si se tiene en cuenta que “cada grupo tiene clases dos semanas al mes, de las cuales un mes no hubo, la realidad es que los chicos fueron muy poco a la escuela” y añadió que “es ridículo” a la vez que afirmó que continuarán en estado de alerta, porque descreen de las decisiones del gobierno en tal sentido. “No les creemos absolutamente nada”, aseguró.

Por otra parte, Lance manifestó su preocupación por la situación edilicia de muchos establecimientos educativos de la ciudad, principalmente los pertenecientes a la provincia, y subrayó: “Va a costar que muchas escuelas vuelvan a dar clases, porque no hay calefacción. Es todo más de lo mismo. Se vuelve de palabra”.

Distritos bonaerenses que continúan en Fase 2

1) Lobos

2) 9 de julio

3) Adolfo Alsina

4) Chacabuco

5) Lincoln

6) Junín

7) Trenque Lauquen

8) Gral. Arenales

9) Pellegrini

10) Balcarce

11) 25 de Mayo

12) Carlos Casares

13) General Belgrano

14) Bolívar

15) Pehuajó

16) Mercedes

17) Tornquist

18) Puán

19) Coronel Suárez

20) Necochea

21) Azul

22) Lobería

23) Pinamar

24) Gral Madariaga

25) Capitán Sarmiento

26) Saladillo

27) Alberti

28) Pergamino