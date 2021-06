Cultura y Argentores lanzan un ciclo para potenciar el empleo audiovisual

La Secretaría de Cultura y Argentores (Sociedad General de Autores de Argentina), formalizaron un acuerdo de trabajo colaborativo que permitirá realizar un ciclo de clases magistrales virtuales destinado a guionistas de Mar del Plata y Batán. Serán cinco clases gratuitas a cargo de un grupo de autores de renombre nacional e internacional que comenzará el 26 de junio y se extenderá hasta octubre próximo.

El ciclo será gratuito con inscripción previa, ya que los cupos son limitados debido al formato participativo de las charlas. Los participantes deberán tener experiencia en la escritura de guiones o ser estudiantes avanzados en carreras vinculadas con la narración audiovisual.

El secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, explicó que “el objetivo es potenciar el empleo audiovisual”. Los interesados en inscribirse pueden ingresar al siguiente formulario: https://forms.gle/ u1sS9LsigTVSSkMr6

Balmaceda explicó que “el objetivo es potenciar el empleo audiovisual. El acuerdo logrado con Argentores es tan extraordinario como necesario para avanzar en ese camino. La entidad nuclea a los mejores autores y guionistas del cine, la televisión y de las Webseries del país y las clases magistrales permitirán compartir herramientas creativas para la narración audiovisual. Vivimos una época en que la excelencia es un requisito ineludible para lograr mejores empleos artísticos en el cada vez más competitivo mercado nacional e internacional.”

El ciclo comenzará el sábado 26 de junio, de 16 a 18:30, con la participación de Ernesto Korovsky, autor de TV desde 1987 con éxitos televisivos como “La hermana mayor”, “Gasoleros”, “El sodero de mi vida”, “Son Amores”, “Sos mi vida”, “Mujeres de Nadie”, “Graduados”, “Educando a Nina” y “100 días para enamorarse”. Obtuvo seis premios Argentores y tres “Martín Fierro”.

El Secretario de Cultura destacó que “el ciclo se articula con el Programa de Fomento Audiovisual Marplalabs que organiza la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación municipal. Nuestro objetivo es que los guionistas y realizadores audiovisuales, ya sea los que trabajan de modo autónomo o en pymes, fortalezcan sus ideas y proyectos mediante capacitaciones creativas brindadas por especialistas consagrados en el país y el exterior”.

El ciclo continuará el sábado 31 de julio, de 16 a 18:30, con Marcela Guerty, la actriz y autora de “El Hombre de tu vida”, “Culpables”, “Soy Gitano”, “Hombres de Honor”, “Son de Fierro”, “Padre Coraje” y “Sres. Papis”, entre otros. Para cine escribió “Apasionados”, “Anita”, “El día que me amen” y “Elsa & Fred”. Adaptó para TV la novela “Santa Evita” de Tomás Eloy Martínez, producida por Star+ y dirigida por Alejandro Maci y Rodrigo García, el hijo del genial Gabriel Gabo García Márquez.

Luego será el turno de Fernando Castets, el afamado autor de éxitos cinematográficos como “El mismo amor, la misma lluvia”, “El hijo de la novia” y “Luna de Avellaneda”. Además es docente en talleres y seminarios. Recibió el Premio Kónex de Platino y variados premios en Montreal, Tokyo, Suiza, La Habana, Lima, entre otros. La clase será el miércoles 25 de agosto de 18 a 20:30.

Por su lado, el sábado 25 de septiembre, de 16 a 18:30, la clase magistral estará a cargo de Pedro Levati, guionista y director audiovisual, director de Programación y Contenidos de “Buenos Aires Series, festival internacional de series de Bs. As”. Entre sus obras se destacan “Estilo Esther”, “Noche de Paz, Noche de Amor” y “Noche de Estrellas”. Con “Noche de Amor” participó del festival de series de Cannes en 2019. Es Director de “Millennials S3” para Netflix Latam.

El cierre del ciclo será el sábado 30 de octubre, de 16 a 18:30, con la participación de Lorena Muñoz. Es guionista, directora y productora. Escribió guiones para cine y documentales como “Yo no sé qué me han hecho tus ojos”, “Los próximos pasados”, “Vinicius en la Fusa”, y las famosas “Gilda, No me arrepiento de este amor” y “El Potro, lo mejor del amor”.

Un valor agregado especial en cada clase será que participarán como coordinadores varios guionistas y realizadores prestigiosos como Juan Ciuffo, autor de Campanas en la noche”, “Las Estrellas” y “Los ricos no piden permiso”, y también Pablo Iglesias, Ricardo Gutiérrez (trabaja para Disney Fox), Jessica Valls y el reconocido Jorge Maestro.