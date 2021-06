Avanza en el país la campaña de vacunación y varias provincias ya convocan a jóvenes de 18 años

A medida que se acelera en el país la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus y se habilitan inmunizaciones de adultos sin turnos previos y de grupos cada vez más jóvenes sin factores de riesgo, varios funcionarios provinciales resaltaron que “se triplicó” la cantidad de aplicaciones en algunos distritos y que “la gente continúa anotándose” para recibirlas.

Provincia de Buenos Aires

En Buenos Aires, el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, resaltó que la vacunación contra el coronavirus “tiene una adhesión muy alta en la provincia, incluso tras vencer los temores generados por cierta oposición y medios” y pidió a los mayores de 18 años que se inscriban en la página Vacunatepba.gob.ar porque “probablemente les va a llegar el turno antes de lo que ellos piensan”.

Se triplicó la cantidad de aplicaciones en algunos distritos.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, detalló en conferencia de prensa que finalizó el denominado hito 1 de la vacunación, que comprende al personal de salud, mayores de 70 años y adultos de 60 a 69 con comorbilidades, señaló los altos porcentajes del hito 2 para personas mayores de 40 años y apuntó que en el hito 3 ya fueron inmunizados en un 65,6 % adultos de entre 18 y 39 años con comorbilidades, el 78,5 % del personal de educación y el 65,1 % de las fuerzas de seguridad.

“Estamos con un ritmo de vacunación muy alto. Siguen llegando vacunas y estamos próximos a terminar el hito 3”, remarcó Gollan y destacó que “el 74% de la población teórica ya se anotó”.

Incluso, resaltó que “se inscribió el 50 % de los jóvenes de 20 y 30 años; y un 35 % de los chicos de 18 a 20 años”.

“En la medida en que la gente percibe que más grupos se anotan y reciben su dosis, saben que la vacuna se le acerca más”, acotó e indicó que “en muchos municipios del interior de 3 mil, 5 mil o 13 mil habitantes ya están vacunados todos los anotados e, incluso, mayores de 18 años. Esto generará una especie de efecto rebaño”.

Salta

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que desde este martes se otorgan turnos a mayores de 18 años “sin factores de riesgo, que ya se hayan registrado en la página web http://vacunate.salta.gob.ar“.

El ministro de Salud Pública, Juan José Esteban, sostuvo que “la enfermedad también está produciendo letalidad en los grupos de menor edad” y apuntó que “por este motivo y por la disponibilidad del biológico en la provincia, comenzamos con la estrategia de vacunación dirigida a esta población”.

Desde la semana pasada, Salta vacuna a personas mayores de 25 años y se habilitó el preturno de mayores de 18 sin factores de riesgo.

Chubut

En Chubut, el ministro de Salud, Fabián Puratich, aseguró que “se triplicó el número de aplicaciones diarias de vacunas” contra el coronavirus en la provincia, “donde logramos pasar de 2.000 vacunas que se aplicaban al principio de la campaña, con más de 6000 que hemos llegado a aplicar ahora”.

Chubut cubrió la población de adultos mayores y trabajadores esenciales y se avanza en la franja de ciudadanos de 18 a 59 años, grupo que en la ciudad de Rawson se puede presentar sin turno previo.

Se acelera en el país la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus.

Córdoba

En Córdoba, Salud informó que se aplicaron 1.556.187 vacunas a 1.262.811 personas, de las cuales 293.376 corresponden a la segunda dosis y precisó que el 7 % de las dosis se utilizaron para inocular al personal de equipos de salud; el 5 % a los residentes en centros de rehabilitación, geriátricos, internación domiciliaria y electrodependientes, el 11% a educadores de más de 60 años, el 57 % a personas de más 50 años y el 20 % a mayores de 18 años con comorbilidades.

Santa Fe

Santa Fe está a un paso de vacunar a su población objetivo priorizada, ya que vacunó a 1.164.211 personas con comorbilidades o que realizan actividades esenciales, lo que representa el 97 % de un total estimado inicialmente en 1,2 millones de habitantes.

Así lo indicaron fuentes de la cartera sanitaria y afirmaron que, si bien hay variaciones en las diferentes regiones, en gran parte del distrito se está vacunando a personas con o sin comorbilidades de entre 18 y 59 años (con AstraZeneca), en tanto se sigue completando el esquema con docentes, personal de seguridad y a quienes perdieron su turno.

Según el último reporte oficial, la provincia recibió 1.567.500 vacunas, de las cuales se aplicaron 1.464.772 (93,45 %).

Mendoza

En Mendoza, el gobierno indicó que se encuentra habilitada la vacunación para las personas incluidas grupos de riesgo que tengan entre 18 y 54 años y todos los adultos mayores de 45 años ya pueden inscribirse para acceder a la vacuna contra la COVID-19.

En lo que respecta al Personal de Salud que trabaja de manera independiente y con matrícula actualizada, la vacunación será para mayores de 30 años y se realizará de forma escalonada, mientras PAMI y OSEP (Obra Social de Empleados Públicos provinciales) vacunarán a los médicos de cabecera que trabajan en delegaciones y profesionales que realizan internación domiciliaria.

Río Negro

En Río Negro, la campaña de vacunación para personas sin factores de riesgos, mayores de 40 años comenzó en Viedma y General Roca, y hasta ayer se habían anotado más de 23.500 en toda la provincia, dijo este martes a Télam la secretaria de políticas sanitarias, Mercedes Iberó, y agregó que “en Bariloche se comienza mañana o pasado”.

Iberó dijo que “no es necesario hacer cosas para convocar, la gente continúa anotándose y se acerca, no hay grandes negaciones, vacuna que llega vacuna que se aplica, a pesar de las 600 que no quisieron vacunarse en Viedma o de otras 300 que no concurrieron al hospital de Bariloche, pero eso también sucede por distintas variables, como por ejemplo que estén aisladas por prevención”.

Santiago del Estero

En Santiago del Estero se colocaron 299.823 vacunas en primeras dosis y 84.275 en segunda, con un total de 384.098 aplicadas, informaron a Télam fuentes del Ministerio de Salud y resaltaron que ayer comenzó la vacunación al grupo de 35 a 39 años en general.

Ya hay varias provincias que convocan a recibir la vacuna a mayores de 18 años sin comorbilidades.

“Las campañas son exitosas, se han aplicado 15 mil vacunas durante el fin de semana por lo que nos ponemos la vara alta porque sabemos que podemos cumplir para mantener a la gente inmunizada, que es lo que nos resta, tener la inmunización lo más cubierta posible”, dijo este martes el subsecretario de Salud, César Monti.

Jujuy

En Jujuy se aplicaron 333.515 vacunas contra el coronavirus, de las cuales completaron las dos dosis 76.572 personas y, según el Ministerio de Salud, fue colocado el 100 % de las dosis enviadas por el Gobierno nacional. La campaña abarca a los adultos mayores de 60 años o más, personas con factores de riesgo de 18 a 39 años (con certificado médico) y mayores de 40.

La Pampa

En La Pampa, el Ministerio de Salud informó esta tarde que comenzará a vacunar a las “personas de 35 años sin factores de riesgo” ante el inminente arribo de “miles de nuevas dosis de Sinopharm y AstraZeneca”, lo que permitirá ampliar “el plan estratégico trazado, escalonado y progresivo” que continúa “en orden decreciente de edad y por fecha de inscripción, y personas entre 18 y 39 años con comorbilidades”.

Tierra del Fuego

Tierra del Fuego comenzó este martes la segunda semana de vacunación contra el coronavirus a personas mayores de 40 años sin factores de riesgo, lo que se suma al personal de salud, de fuerzas de seguridad, docentes e individuos entre 18 y 39 años con comorbilidades que ya están siendo vacunados.

El Ministerio de Salud provincial informó que recibió 82.753 vacunas Sputnik V, Astrazeneca y Sinopharm, de las que aplicó 76.832, lo que implica más de un tercio de los 180 mil pobladores fueguinos.

Neuquén

Neuquén habilitó esta semana la inscripción para avanzar en la vacunación de personas entre 35 y 39 años sin factores de riesgo, mientras continúa la inmunización de otros grupos etarios mayores de 40 años.

“Ya estamos en prácticamente el 36 % de la población neuquina con la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus aplicada”, dijo el gobernador Omar Gutiérrez y destacó que “avanza a muy buen paso el proceso de vacunación”.

La mayoría de las provincias bajó los rangos etarios de los grupos a inocular.

Entre Ríos

En Entre Ríos, el Gobierno convocó esta semana a las personas de entre 30 y 39 años a inscribirse para recibir la vacuna contra el coronavirus; luego de iniciar la semana pasada la vacunación de personas de entre 40 y 49 años sin factores de riesgo y alcanzar las más de 530.000 personas inoculadas.

El subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti, dijo que se avanza con otros grupos etarios “porque son grupos afectados y que ocupan terapia, hospitales y transmiten la enfermedad”.

Además, Bachetti destacó que 352.661 personas que forman parte de la población objetivo a vacunar al inicio de la campaña ya fueron inoculadas y ya se inoculó con al menos una dosis al total del personal de salud (28.026 personas); a los adultos mayores y personal de geriátricos y al 100 % de los usuarios de instituciones monovalentes de salud mental.

En Misiones, el ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón, adelantó a radio Más que “se tomó la decisión con el gobernador (Oscar Herrera Aguad) y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, de fortalecer el turismo para las vacaciones de julio” y para ello “se inmuniza a casi la totalidad de las personas que trabajan en turismo en Iguazú, en el comercio, en la hotelería, gastronomía, a los guías de turismo”.

“Así también en Oberá, Eldorado, en el Soberbio el 100 % de los que trabajan en el turismo ya están inmunizadas, en Iguazú el 80 %, en Posadas comenzamos la semana pasada con todas las personas que tienen algún tipo de riesgo o aumento por el contacto estrecho que son los que trabajan en los supermercados, en los hoteles, restaurantes”, añadió y resaltó que “vacunamos ya a casi la mayoría de los que trabajan en la zona de frontera”.

Alarcón pidió “que se acerquen con su documento a mayores de 40 años (sin turno previos) a los vacunatorios” y precisó que el domingo ya se habían superado las 420 mil dosis aplicadas, a un promedio de más “10 mil dosis por día”.

“El misionero se quiere vacunar y son muy pocas las excepciones”, manifestó.

San Juan

San Juan, empezó esta semana la vacunación a personas mayores de 40 años sin comorbilidades, así como al personal de actividades esenciales con turnos de vacunación a la vez que se habilitó la colocación de la segunda dosis a demanda y sin turnos a quienes recibieron las vacunas Sinopharm y Astrazeneca.

Corrientes

Corrientes alcanzó la franja etaria de 35 a 39 años en la vacunación y ayer se inició la inmunización a embarazadas y puérperas.

El Gobierno correntino anunció la continuidad de los operativos de vacunación casa por casa a mayores de 50 años.

En Chaco, el Ministerio de Salud Pública informó que aplicó 518.268 dosis de las diferentes vacunas (Sputnik V, Covishield/AstraZeneca y Sinopharm); de las cuales 402.560 corresponden a primeras dosis y 115.708 a segundas.

San Luis

En San Luis, el operativo de vacunación se focaliza además de los grupos de riesgos, en poder llegar a parajes o pueblos lejanos a centros de salud y, según la ministra de Salud Silvia Sosa Araujo así van “llegando a los distintos rincones de la provincia” y “en muchos casos estamos colocando el primer componente de la vacuna AstraZeneca”, tras lo cual destacó que “este fin de semana alcanzamos 2.100 personas inoculadas en el interior¨.

Se acelera la campaña de vacunación: inmunizan sin turnos previos y a grupos jóvenes.

Según estadísticas oficiales, había 264.924 personas anotadas en el registro voluntarios para recibir la vacuna, de las cuales 57.136 completaron los dos componentes.

La Rioja

En La Rioja, el Ministerio de Salud comenzó la semana pasada la vacunación a personas de entre 18 y 59 años con comorbilidades y además ya cubrió a personal esencial como policías, profesionales de la salud, y al 81 por ciento de grupos de riesgo y con patologías previas, tras recibir 176.200 dosis desde la Nación y aplicar 161.930, 42.919 con las segundas dosis.

Catamarca

Catamarca aplicó vacunas a 130.257 personas y según el secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Alejandro Severini, el viernes 25 de junio comenzarán a vacunar en la provincia a mujeres embarazadas “que haya cumplido los 18 años y haya pasado los primeros tres meses del embarazo”.

“Queremos avanzar lo máximo posible en lo que queda de este mes y en las primeras dos semanas del mes que viene como para cubrir toda la población objetivo que tenemos para vacunar y empezar rápidamente, como lo estamos haciendo con el tema de cubrir segundas dosis”, añadió el funcionario.

Tucumán

En Tucumán, la ministra de Salud, Rossana Chahla, anunció que recibirá antes del próximo fin de semana más de 60 mil dosis de vacunas y eso permitirá bajar el rango etario para inmunizar, “de 30 a 35 años, que son alrededor de 130.000 personas”.

Por eso, pidió a los tucumanos que tienen fecha para la segunda dosis AstraZeneca o Sinopharm se acerquen al correspondiente nodo sanitario “porque las dosis están” y respecto de la Sputnik precisó que ni “bien lleguen estaremos aplicándola para finalizar con los vacunados en marzo y empezar con los de abril, pero tenemos la ventaja de que la vacuna se podrá fraccionar en Argentina y eso permitirá que lleguen más rápido las segundas dosis”.

