El intendente pidió dejar de lado las diferencias y empujar todos para estar mejor

La ceremonia se inició con la actuación de Giane Iovenitti, una artista marplatense de 12 años quien interpretó “Aurora” acompañada por Ezequiel Moraleda en saxo y Samuel Cisterna en guitarra.

Luego del Himno Nacional y de la invocación religiosa a cargo del obispo Gabriel Mestre, el intendente Montenegro enmarcó: “La bandera es lo que nos une, es el símbolo de la unidad. Y su significado es mucho más importante en este tiempo, que ha sido muy duro para todos los argentinos, pero mucho más duro ha sido para los marplatenses”, agregó.

“Yo vivo en esta ciudad, yo sufro esta ciudad y la verdad es que en todo este tiempo he sentido el gran acompañamiento de toda la sociedad. El esfuerzo que tuvimos que hacer es digno de admirar. Nunca me voy a cansar de agradecer todo el esfuerzo que ha realizado cada uno de los marplatenses en este tiempo”, afirmó.

En ese sentido, Montenegro afirmó: “Este día es para recordar el esfuerzo que hicieron nuestros patriotas para que nosotros estemos juntos y para que esos valores de los que hablaban, como el respeto y la entrega, sean valores muy afianzados. Y no puedo dejar de mencionar a los que no están, a los que se fueron en este último tiempo, básicamente por la pandemia. Ha sido muy duro. Cada uno de nosotros tenemos a alguien cercano que ya no está y que no hemos podido despedir como queríamos. Nos queda ese sabor amargo de no haber podido compartir más cosas con ellos”, aseguró.

Además, el intendente reconoció el trabajo de los esenciales: “Obviamente quiero agradecer a los que siguen ahí, peleando todos los días dentro de los distintos sistemas, porque no solamente hablamos del sistema de Salud –que están desde el primer día- sino que también a las fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Armadas y todos los que están en la calle poniéndole el pecho a esta situación que nos toca vivir. A ellos agradecerles y recordarlos en este momento. Y no es una frase hecha, es la verdad. Nosotros hemos logrado que nuestra ciudad esté en la situación que está hoy por el esfuerzo de muchísima gente.”

“También agradecer a los más chicos, que en este tiempo han hecho un esfuerzo tremendo para poder mantener las clases por Zoom, para los padres y para la comunidad educativa”, prosiguió Montenegro. “Hacen un esfuerzo muy grande. Y nosotros vamos a seguir haciendo todo lo posible para que vuelvan las clases presenciales”.

El el mismo sentido, señaló que “tenemos que seguir juntos, unidos y empujando. No nos podemos permitir tener diferencias a la hora de empujar para que todos estemos mejor”.

“Y es un día muy especial para mí, porque es el primer Día del Padre sin mi viejo. Y quiero agradecerle a él, porque me enseñó todo: los valores, el respeto, la honestidad, la amistad, la lealtad, todas cosas que uno trata de llevar en la vida.”

“Abracen a sus padres, agradézcanle todos los días. Disfrútenlos. Ojalá en breve todo esto se termine y podamos abrazarnos y festejar juntos un día tan importante como el Día de la Bandera se merece: todos unidos bajo un mismo sueño, que es que los argentinos podamos vivir mejor”, concluyó el intendente.

Del acto también participaron el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco, el obispo de la Diócesis local, Monseñor Gabriel Mestre y representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.