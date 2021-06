Donsini “La mayoría de las operaciones que se realizan son duras y largas” 

Ante la complicada situación económica que se encuentran atravesando muchos sectores de la economía producto de las restricciones por la segunda ola de la pandemia del coronavirus, el presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Miguel Ángel Donsini, en dialogo con “el Retrato…” destacó que, si bien “cuesta mucho” poder concretar una operación, el mercado está “moviéndose” como así también indicó que “las operaciones son duras y largas”. A su vez, destacó el incremento de venta de lotes en sectores norte y sur de la ciudad.

“En una ciudad de casi un millón de habitantes siempre hay operaciones de compra y venta, porque hay gente que necesita comprar y otros que necesitan vender y se van haciendo negocios”, sostuvo el principal referente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata a la vez que aclaró: “Es difícil concretar una operación, cuesta mucho, pero se realizan”.

En tal sentido, Miguel Ángel Donsini expresó que, “si bien no hay una normalidad en el sector, el mercado no está paralizado, está moviéndose” y añadió que “se han vendido muchos lotes en sectores norte y sur de la ciudad” a la vez que aclaró: “Mucha gente tenía ahorrado dinero para viajar, pero decidió apostar a algún terreno, pensando en el día de mañana tal vez poder hacerse su casa por ejemplo”.

“Se realizan ofertas y contra ofertas: el vendedor pone un precio y el comprador pasa otro, pero la realidad es que la mayoría son operaciones duras y largas”, resumió el referente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata al ser consultado por “el Retrato…” sobre si las transacciones han sufrido variaciones en los precios en el último tiempo.

En relación a los alquileres, destacó que los mismos funcionan muy bien. “Si bien hay escases de propiedades para rentar, cuando aparecen la operación se concreta en seguida. Muchos negocios cerraron y otros se han ido renovando, porque la gente tiene confianza en la temporada y en que esto pase”, describió.

“El problema de los alquiles es la ley que comenzó a regir y la información permanente que va llegando. Nos encontramos en una ciudad que tenía una gran demanda y mucha oferta de alquileres, pero actualmente hay mayor demanda y menor oferta. Dicha situación provoca que haya menor cantidad de unidades y que cuando las mismas salen, se alquilen rápidamente”, sostuvo.

Conforme a ello, Miguel Donsini precisó que “los precios de los alquileres se han incrementado en el último tiempo” y que, en relación a dicho aumento, también se debe tener en cuenta que hay entre un 38 o 40% de inflación que ha incidido en el valor de la renta.

Seguidamente, hizo hincapié en las vacaciones de invierno y apuntó: “En lo que es alquileres no quedan muchas propiedades libres para alquilar en julio. No es la misma cantidad que se ofrece en verano. Hay que esperar qué pasa y ver cómo sigue todo” a la vez que explicó que “Mar del Plata no es uno de los lugares favoritos en líneas generales para vacacionar en invierno”.

Sin perjuicio de ello, reparó en que este fin de semana largo “seguramente” venga mucha gente a Mar del Plata, porque “necesitan viajar”, pero “no en cantidades”, tal como ha sucedido en otras ocasiones como semana santa, carnaval, etcétera. “Hay mucha incertidumbre, pero el marplatense, el hotelero y el gastronómico se está preparando a full con las medidas de seguridad para recibir turismo aunque sea para cubrir los gastos”, señaló.

Por último, se refirió a lo que viene para el sector y reconoció: “Todo va a depender de la vacuna y cómo se avance en el plan. Hay que lograr solucionar esa cuestión para que la siguiente pueda ser una buena temporada para Mar del Plata, porque aunque viajar al exterior esté abierto, la gente no lo va a hacer este año”.

“Siempre es mejor, ante cualquier eventualidad, estar en el país por una cuestión de seguridad y en ese sentido uno de los mejores lugares que pueden tener es Mar del Plata. Por eso, puede que este verano sea una buena temporada”, concluyó Miguel Ángel Donsini en conversación con “el Retrato…”