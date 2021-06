Guillermo Montenegro y un mensaje para los amigos de los vacunatorios VIP

Mientras políticos, empresarios y militantes avanzan a los codazos para conseguir pasar por alto el turno vacunatorio, el intendente da un ejemplo que ayuda a creer que aún es posible.

Club Teléfonos, larga cola de personas que fueron a vacunarse a partir de la apertura a los mayores de 55 años. Y entre ellos, como uno más y sin buscar privilegio alguno, el intendente Guillermo Montenegro.

El amigo que nos envía el video que lo prueba nos dice: «Un desastre amigo. Se desbordó mal… hace 2 horas que estamos cagados de frío y tenemos 100 personas adelante… pero mirá quien está haciendo la colaaaa… Montenegro jajajaja…dando ejemplo, en la espera como cualquiera».

Le consultamos al jefe comunal para saber si era él y si las cosas eran como nos contaban. «Si, por supuesto. Fui a cortarme el pelo y me vine solo a hacer la cola como todo el mundo. Estoy esperando los 20 minutos que te indican después de vacunarte; recibo el certificado y me voy a casa». Así nomás…como usted, como yo, como cualquiera que no se siente más que nadie.

Mar del Plata ha sido testigo de funcionarios, militantes y empresarios que ejercieron su influencia para lograr hacerse de una vacuna que le pertenecía a otro. Es bueno entonces saber que quien la gobierna sabe y siente que es un ciudadano más, sin privilegios y que si los demás esperan y hacen cola, a él también le corresponde.

¿Un pequeño ejemplo?…es verdad. Pero siempre hay que dar un primer paso para cambiar la historia.

Gentileza: Adrián Freijo