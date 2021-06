Los principales influencers brasileños tendrán sus propios programas online

Al igual que Kimberly Loaiza, Yurgenis Aular, Karla Bustillos, Papi Kunno, los principales influencers brasileños de las redes sociales crearán programas nuevos y originales online.

TrillerTV presenta una programación de más de 40 envíos originales presentados por artistas e influencers, incluidos programas con Jennifer Lopez, la familia D’Amelio, DJ Khaled, Noah Beck, 2 Chainz, Fat Joe, Violet Benson y muchos otros.

Ahora, personalidades brasileñas como Viih Tube, Luara, Martin y Maria Paula, Laís Oliveira, Rodrigo Rossi, Aninha y muchos más están presentando “shows en vivo” semanales de 30 minutos utilizando la función en vivo de Triller, así como también lo harán otros músicos famosos, podcasters, celebridades, e influencers de la moda, el arte y los videojuegos.

“¡No creerán lo que estoy haciendo en mi TrillerTV! Van a ver muchos invitados, chismes y mucha diversión. ¡Realmente no se lo pueden perder!” dijo Viih Tube, la famosa YouTuber que se volvió viral en Brasil por crear videos sobre problemas comunes de adolescentes por los que estaba pasando, sobre su nuevo programa en TrillerTV. Viih Tube acaba de salir del programa más popular de Brasil, Big Brother Brasil, y rápidamente se ha trasladado a Triller, donde sus videos semanales incluyen preguntas y respuestas a las inquietudes más urgentes de sus fans, así como invitados sorpresa que se unirán a ella para llevar a cabo sus divertidas ocurrencias.

El programa TrillerTV de Viih Tube se transmitirá en vivo el 17 de junio a las 7:30 p.m. BRT y tendrá una invitada súper especial, Sarah Andrade, por primera vez juntas en un “live”. Mientras tanto, la reina brasileña de TikTok, Luara, quien ganó fama y prestigio por videos en los que actuaba de forma graciosa o brindaba consejos útiles sobre cómo mejorar su presencia en las redes sociales, también se encuentra en Triller y está compartiendo todos sus trucos con sus seguidores.

“Si hay algo que siempre he hecho en mi carrera, es mostrarles a todos cómo he logrado mis sueños y alentar a otros a hacer lo mismo. No puedo esperar para compartir todos mis trucos y consejos de Triller con ustedes. ¡Estoy muy emocionada!” Dijo Luara