Sigue en tensión el sistema de salud: hay alta ocupación en terapias intensivas del país

Funcionarios del área sanitaria aseguraron que en las provincias persiste la “tensión en el sistema de salud” con altos porcentajes de ocupación en las terapias intensivas por casos de coronavirus por lo cual pidieron mantener los cuidados y participar de la campaña de vacunación para seguir bajando los contagios “con la esperanza de que estamos en el principio del fin” de la segunda ola de la pandemia.

Una de las situaciones más complicadas se daba en Córdoba, donde el presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Aclisa), Juan Gras, dijo quehabía “ocupación plena desde hace dos semanas en todo el sector privado y el público” y sostuvo que las camas críticas para tratamiento de coronavirus están con “ocupaciones por arriba del 90%”.

“Todos los días estamos peleando por una cama”, añadió el médico y directivo del Hospital Italiano local, tras lo cual señaló que en medio de las estrictas restricciones vigentes en Córdoba al menos hasta este viernes expresó que le daba “miedo este fin de semana del Día del Padre, porque la gente tiene tendencia a salir. Creo que el mejor regalo que le podemos hacer a los padres es cuidarnos y no juntarnos”.

“La realidad es que estamos en un momento muy crítico. Lo mejor es que prevengamos y no tengamos que acudir a la atención médica”, dijo a canal 12.

Según el reporte oficial del jueves por la noche, la ocupación de camas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) destinadas para Covid19 era del 80,2%, con 2.732 personas internadas, de las cuales 609 reciben asistencia respiratoria mecánica.

También en Neuquén persiste desde el 20 de mayo la ocupación de camas de terapia intensiva al 100%, tanto del sector público como del privado.

Según los reportes de Salud, 24 personas se encuentran internadas en los servicios de guardias, siete de ellas con asistencia respiratoria mecánica y otras 26 en la Unidad de Cuidados Exclusivos Covid-19 (UCE) instalada en el Espacio Duam de la capital neuquina.

Fuentes del Ministerio de Salud provincial informaron a Télam que el promedio de edad de los pacientes que se encuentran en terapia intensiva era de 48,8 años.

En Buenos Aires, donde según los datos oficiales la ocupación de camas UTI llegaba al 67,21%, el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, aseguró que “lo que más nos preocupa es avanzar lo más rápidamente posible en la vacunación a medida que sigan llegando cientos de miles de vacunas”.

“Hay que seguir cuidando a la gente con las medidas del gobierno nacional, adoptadas por la provincia y adaptadas a nuestro esquema de fases”, dijo el miércoles Bianco al exponer ante una comisión del Senado bonaerense sobre las acciones contra el coronavirus y remarcó que “al ser una enfermedad nueva que va mutando permanentemente no se puede cantar victoria. Mientras, hay que trabajar y vacunar”.



“Hay que seguir cuidando a la gente con las medidas del gobierno nacional, adoptadas por la provincia y adaptadas a nuestro esquema de fases”, dijo Bianco.

En Santa Fe, si bien los números de ocupación de camas UTI siguen siendo altos, en los últimos diez días bajó 5 puntos el porcentaje, al pasar del 98% del 7 de junio al actual 93%.

Por región de Salud, este jueves Santa Fe era el distrito más comprometido, con un 98% de ocupación, seguido por Reconquista (97%), Venado Tuerto (97%), Rosario (92%) y Rafaela (82%), de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud.

En ese marco, el director del hospital Cullen, Juan Pablo Poletti, informó que dos salas que se habían reconvertido para atender pacientes de Covid-19 ahora son usadas para otras patologías debido a que “bajaron los ingresos (por coronavirus) a salas generales o se mantuvieron en un nivel tolerable o administrable”.

En Mendoza, la ocupación de camas UTI era del 89,33 por ciento en la zona del Gran Mendoza y del 85,14 promedio en todo el territorio provincial, según datos del Ministerio de Salud.

En Santiago del Estero la ocupación de camas UTI-UCI era del 90%, un porcentaje que bajó del 94% que se registraba la semana pasada. Sin embargo, el subsecretario de Salud, Cesar Monti, dijo a Télam que “sigue en tensión el sistema de salud”.

Y, remarcó que para decir que no hay tensión “la ocupación debe estar por debajo del 60%” en las UTI-UCI, lo cual actualmente no ocurre porque “aún es alto el número de contagios que tenemos en el conglomerado Capital-La Banda” y ahora se observa “también un aumento en de casos en ciudades del interior”.

Monti dijo que muchos pacientes del interior son derivados a la Capital por lo cual “es un porcentaje que puede variar”, ya que “los pacientes de alto flujo pueden pasar o no a la respiración asistida y los que se encuentran en las UTI-UCI puedan permanecer entre 12 o 14 días, entonces las camas se estacan”.

En Corrientes, 66 pacientes permanecen internados en la UTI del hospital de campaña Escuela Hogar, donde se concentran los casos de coronavirus, que además tiene a 328 alojados en áreas de Clínica General.

La ocupación de camas de terapia intensiva de adultos bajó en San Juan al 84,5 por ciento “debido a las políticas de confinamiento y el avance de la vacunación”, dijo a Télam la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando.

Según la información oficial, en el sector público la ocupación de camas UTI era del 82,8 por ciento, mientras que en el sector privado alcanzaba al 86,4 por ciento.

“Implementamos un plan estratégico de ampliación de camas, en coordinación con el sector privado y hasta el momento el sistema está dando respuesta”, añadió la ministra y señaló que el “amesetamiento en la cantidad de casos y la ocupación de camas, se debe a factores como el confinamiento dispuesto por el Gobierno Nacional, el plan provincial de vacunación, y la capacidad de testeo para una respuesta rápida frente a cualquier síntoma”.

En Tierra el Fuego, los contagios de coronavirus disminuyeron por cuarta semana consecutiva y solo 7 personas permanecen internadas en terapia intensiva a causa de la enfermedad, según un informe del Ministerio de Salud provincial.

La cantidad de pacientes internados en terapia durante la última semana se redujo de 12 a 7 personas, lo que representa un 17,5% respecto de la capacidad instalada en el distrito.

La ministra de Salud fueguina, Judit Di Giglio, pidió mantener los cuidados y evitar las reuniones sociales porque, afirmó, “tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo, con la esperanza de que estamos en el principio del fin. Con la vacunación y los cuidados estamos empezando un proceso de esperanza. Un proceso de dejar tanto mal atrás”El Comité de Crisis de San Luis informó que a partir de este jueves no regirá la terminación de DNI para realizar compras o adquirir servicios en la provincia ante “una disminución de casos durante las últimas tres semanas” y al plan de vacunación vigente que ya “inoculó al 64% de la población inscripta”.

En Jujuy, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) había informado que hasta el fin de semana pasado había una ocupación de camas de UTI del 85,9% y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina ATSA-Jujuy calculó que llegaba al 82%.

“Tenemos registrados el 82%, prácticamente estamos con la misma cifra”, dijo la secretaria general de la ATSA Jujuy, Yolanda Canchi, a la prensa y agregó que “en el sector privado la demanda de camas es grande” mientras en el sistema público “hay disponibilidad para pacientes moderados y graves pero hay que cuidar ese margen”.

Santa Cruz, con 2.796 casos activos, reportó un porcentaje de ocupación de camas en servicios públicos y privados del 41% y del 64% en las camas UTI adultos en toda la provincia.

Fuente: Télam