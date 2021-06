Mónica Lence no se rinde… ”Desde el día 1 estamos mendigando educación” 

Luego de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmara que Mar del Plata continúa en la fase 2 y, por ende, sin vuelta a la presenciabilidad en las aulas, desde la Agrupación “Padres Organizados Mar del Plata” aseguraron que dicha decisión obedece a cuestiones políticas y consideraron que “el dictado de clases virtuales, a través de la plataforma zoom, es un invento”. A su vez, apuntaron: “Desde el día 1 estamos mendigando educación”.

En tal sentido, Mónica Lance, referente de la Agrupación “Padres Organizados Mar del Plata”, la cual se encuentra desde 2020 realizando diferentes acciones por la vuelta de los chicos a las aulas manifestó su desacuerdo a la decisión del gobierno provincial. “Venimos hace bastante llevando adelante un reclamo por el retorno de la presenciabilidad en las escuelas. Ahora le toca pasar a Mar del Plata lo que a otros distritos les tocó antes. Hemos perdido la razonabilidad por completo. Sabemos que hay otros lugares, donde se ha vuelto, pero lo cierto es que la misma es relativa. No se está contando todo y cómo está funcionando la presenciabilidad”, sostuvo.

Asimismo, la docente de educación especial marplatense destacó que, si bien desde la Agrupación han hecho reclamos a autoridades de distintas áreas, hasta el momento no han obtenido respuestas. “La autoridad educativa de todos los distritos es una sola: el gobernador de la provincia de Buenos Aires”, indicó a la vez que manifestó su preocupación por la situación edilicia de muchos establecimientos de Mar del Plata y por la “arbitrariedad de criterios” que hay en general.

Seguidamente se refirió a la situación sanitaria en puntual de la ciudad y reparó en que los casos han disminuido. “ Hoy tgenemos un 68.68% de camas en terapia intensiva ocupadas. Sabemos que hay otros distritos, que con estos mismos números, han abierto sus colegios”, indicó.

“La decisión del gobierno provincial tiene que ver con una conjunción de cosas. Es llamativo lo que sucede”, apuntó al mismo tiempo que no descartó que dicha postura esté vinculada a cuestiones políticas, en tanto Mar del Plata presenta un intendente –Guillermo Montenegro- opositor al oficial. “No se puede no pensar que la decisión obedece a que la ciudad tiene un jefe de turno de un partido político opositor al gobierno nacional y provincial. La situación es caótica en todos los frentes. No hay un norte o una certeza en ningún aspecto”, consideró.

En ese contexto, destacó que estuvieron en contacto con autoridades del gobierno municipal, quienes le pusieron a disposición los números sanitarios que presenta General Pueyrredón. “Somos un espacio sin color político. Contamos con ellos a nivel de números y en el apoyo que necesitamos, pero para todo lo demás estamos solos. Cuidamos mucho el espacio”, afirmó.

Sin perjuicio de ello, Lance aclaró que existen docentes que quieren volver a las aulas y otros, que definió como “del estado”, que no desean volver por el momento. “El dictado de clases virtuales, a través de la plataforma zoom, es un invento. Desafío con todo mi sueldo a quién pueda realizar un zoom con un chico con discapacidad. Es una payasada”, cuestionó.

“No significa que no haya esfuerzo de parte de los docentes, en tanto los que quieren enseñar lo hacen, pero la realidad es que no está funcionando pedagógicamente el zoom”, describió al mismo tiempo que consideró que si los docentes fueron vacunados deben volver a las aulas. “Vayan, trabajen y construyamos un país. Cansan las excusas”, apuntó.

Por último, la docente hizo hincapié en la reunión que mantuvo con representantes del Concejo Deliberante de General Pueyrredón y apuntó: “Hacía 7 meses que había pedido la banca 25. Nos dejaron muy solos, en tanto desde el día 1 estamos mendigando educación. Estamos saliendo a la calle para pedir que eduquen a los chicos y que alguien haga algo, pero se pasan la pelota unos a otros”.