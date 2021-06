Más de 3 millones de alumnos regresaron a las clases presenciales en el AMBA bonaerense

Las escuelas públicas y privadas de todos los niveles en los municipios bonaerenses del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) retomaron este miércoles las clases presenciales luego de ocho semanas de suspensión con un paquete de medidas de seguridad sanitaria para que más de 3 millones de alumnos tengan un “regreso cuidado” a las aulas en el marco de la segunda ola de coronavirus que atraviesa el país.

La medida fue anunciada el viernes pasado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, luego que el AMBA dejara de ser zona de “alarma epidemiológica y sanitaria” por el descenso de casos de coronavirus.

Es que el DNU con medidas de cuidado para mitigar el avance del Covid-19, establece un semáforo epidemiológico, de acuerdo con el cual se establecen distintos tipos de restricciones según la situación sanitaria en cada distrito del país.

Así, dispone que los distritos de “Alto Riesgo”, aquellos que registran entre 250 y 500 casos cada 100.000 habitantes, pueden tener clases presenciales, y ese número en el AMBA actualmente se encuentra en 432.

Además de los municipios del conurbano, volvieron también hoy a las aulas 21 distritos del interior de la provincia que pasaron a fase 3.

En tanto, en 7 distritos que están en fase 2 se retomó la “presencialidad cuidada” solo en algunas localidades o parajes, mientras que la semana que viene regresarán a las escuelas Carmen de Areco, Guaminí y Salto.

En ese sentido, la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, precisó en declaraciones a Radio Nacional y FutuRöck que la jornada de hoy “comenzó muy bien” en los niveles inicial, primaria y secundaria e indicó que “los chicos y las chicas regresaron a las aulas y se encontraron con sus docentes cumpliendo estrictamente con los protocolos”.

“En la provincia hay 135 distritos, con realidades muy heterogéneas, y son 61 los municipios en los que las condiciones epidemiológicas permiten tener presencialidad”, dijo.

Si bien reconoció que “no es lo mismo enseñar ni aprender en contexto de pandemia” que en épocas normales, Vila puso de relieve “el esfuerzo que realizan en la provincia todos los docentes, estudiantes y familia para sostener la continuidad pedagógica presencial en un marco de tanta adversidad”.

Los protocolos

La vuelta a la presencialidad se realizó con el estricto cumplimiento de las medidas de cuidado y el esquema vigente del mes de marzo.

De esta manera, continúa siendo obligatorio “el uso correcto de tapaboca en todo momento, los agrupamientos de estudiantes para respetar el distanciamiento requerido, los ingresos y egresos escalonados para evitar la concentración de personas y la alternancia de clases presenciales y no presenciales”.

El Plan Jurisdiccional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales además establece una adecuada ventilación de los espacios que habiten estudiantes y docentes y la concurrencia a través de “burbujas”, es decir, una semana concurre al establecimiento la mitad de un curso y la siguiente estudia desde sus casas, de manera virtual.

Paralelamente, el regreso cuidado a las aulas se llevó a cabo con tres nuevas medidas: la utilización de 33 mil medidores de dióxido de carbono para saber si el aire está viciado, la vigilancia epidemiológica activa y la entrega de turnos para completar vacunación de los trabajadores de la educación en las próximas semanas.

Al respecto, Vila señaló que “hay 360 mil trabajadores de la educación (el 60%) que ya cuentan con la primera dosis” de la inmunización y puso de relieve “el enorme esfuerzo que realizan en la provincia todos los docentes, estudiantes y familia para sostener la continuidad pedagógica presencial en un marco de tanta adversidad”.

En ese marco, contó además que se envió a las autoridades escolares una “Guía para la adecuada ventilación y distribución de medidores de dióxido de carbono” con recomendaciones sobre el conjunto de medidas de cuidado para reducir el riesgo de transmisión del coronavirus.

Por otro lado, la ministra se refirió a la polémica suscitada en los últimos días con intendentes de Juntos por el Cambio que reclamaron el regreso a las aulas en municipios como Capitán Sarmiento, Pinamar, General Pueyrredón o Pergamino, donde las clases presenciales se suspendieron hace dos semanas debido a que se encuentran en Fase 2 por el exponencial aumento de contagios de coronavirus.

Pidió evitar “enojos”, “no generar angustias” y “dedicar energía a garantizar el cumplimiento de las restricciones y las medidas de cuidado dispuestas para mejorar las condiciones epidemiológicas, y así poder volver a la presencialidad estarán más pronto posible”, reflexionó Vila.

Evaluó que “polemizar y llevar adelante especulaciones en torno a este tema lo único que hace es distraernos de nuestro único objetivo, que es garantizar el derecho a la educación”.

En igual tono se expresó la ministra de gobierno bonaerense, Teresa García, quien en declaraciones a radio La Red planteó hoy que en esos distritos del interior, las clases presenciales no pudieron regresar “porque no alcanzan los parámetros establecidos en el decreto nacional: una incidencia cada 14 días y cada 100 mil habitantes que tiene que ser inferior a 500 y no superar el 80% de la ocupación de camas de terapia intensiva”.

En ese marco, les pidió a los jefes comunales “una enorme responsabilidad” para mejorar la situación epidemiológica y sanitaria que permita el retorno a las aulas.

Se normaliza la presencialidad en la mayoría de los distritos del país.

En Bahía Blanca las clases continuarán de forma virtual debido a que se encuentra en Fase 2 en el marco de la situación epidemiológica, mientras en el partido vecino de Coronel Rosales las clases presenciales regresarán este miércoles.

Serán 15 las provincias que mantenían las clases presenciales o con sistema mixto, con concurrencia a las escuelas en turnos alternados

Quince provincias con presencialidad

En tanto, el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, remarcó al visitar Formosa la “situación de enorme complejidad que está transitando la humanidad y Argentina en particular” por la pandemia que obligó al país a “transitar uno de los años más complejos”, incluso en su área, y resaltó que pese a ello “hemos logrado reflejar en el presupuesto 2021 el aumento de inversión educativa interanual más importante de nuestra historia”.

De acuerdo a un relevamiento realizado por las corresponsalías de Télam, en esta semana eran 15 las provincias que mantenían las clases presenciales o con sistema mixto, con concurrencia a las escuelas en turnos alternados, mientras en otras 8 se mantenían suspendidas (Córdoba, Santiago del Estero, Formosa, La Pampa, La Rioja, Catamarca, Santa Cruz y Chaco), aunque varias de ellas analizan si regresan a las aulas después de las vacaciones de invierno o a partir del 22 de junio.

Santa Fe y Mendoza

En Santa Fe, las clases presenciales regresaron el pasado lunes, alternadas con trabajo en los hogares, en escuelas de 147 localidades que tienen menos de 10 casos activos de coronavirus en los últimos 14 días.

Este sistema, que según la ministra de Educación, Adriana Cantera, permitirá “trabajar con la semi presencialidad en los niveles inicial y primario”, se extenderá en principio hasta el viernes 25 de junio.

Cantera adelantó que “en la medida que vayan mejorando” los indicadores sanitarios y avance la vacunación, se intentará “ir recuperando presencialidad en cada uno de los lugares que sea posible”.

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza confirmó a Télam que desde el lunes 31 de mayo las escuelas de la provincia volvieron a la presencialidad con una planificación programada en cada institución educativa y con la continuación de la aplicación de todos los protocolos y normativas en el marco de la emergencia sanitaria.

Y, señalaron que en cada escuela se mueve aproximadamente en forma diaria entre el 35 y 40% de lo que es la matrícula, mientras que el presentismo varía entre un 80 al 85%, diferenciando “presentismo” de “presencialidad”, explicó a Télam un vocero de la DGE.

Chubut, Entre Ríos y Tucumán

En Chubut, 9 de los 15 departamentos volvieron esta semana a las clases de manera presencial con burbujas alternadas en todos los niveles.

La ministra de Educación, Florencia Perata, dijo a Télam, que “estamos dando otro paso en el regreso progresivo a la presencialidad plena”, dado que los otros seis departamentos que tenían solo el modo virtual hasta la semana pasada van regresando de manera gradual a la presencialidad, comenzando con el nivel inicial y primer ciclo del primario.

El Gobierno de Entre Ríos resolvió regresar a las clases presenciales en todos los niveles y establecimientos en sus 17 departamentos, con excepción del secundario y superior en Paraná y tres localidades cercanas pero dos de los gremios mayoritarios decidieron rechazar la medida y continuar la virtualidad, por lo que el Consejo General de Educación pidió que intervenga la Secretaría de Trabajo.

Las medidas gremiales “atentan contra el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes y puede generar el descuento de haberes por los días no trabajados”, remarcó el director del CGE, Martín Müller, y agregó que la medida gremial “no es legal porque no existen normativas para trabajar desde la virtualidad”.

En ese marco, la Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) convocaron a un paro presencial pero “continuar desde la virtualidad para garantizar el proceso educativo”.

La decisión gremial se tomó debido a la “falta de condiciones y las bajas temperaturas que impiden el correcto cumplimiento del protocolo” y es “prorrogable en forma automática y semanal en tanto se mantengan o empeoren las condiciones sanitarias”, informó Agmer.

En Tucumán, se aplica un sistema bimodal con clases dos veces por semana en escuelas con matrícula igual o menor a 300 estudiantes, distribuidos por ciclos.

Todos los miércoles para sanitización de edificios, se dictan clases de forma remota.

“La presencialidad es voluntaria y lo dijimos en todo momentos, No se puede forzar pero entendemos que es muy necesario para niños, niñas y jóvenes” sostuvo el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, y agregó “debemos tomar los cuidados” para evitar los contagios.

Corrientes, Neuquén y Tierra del Fuego

Corrientes retomó las clases presenciales en modalidad mixta con grupos de alumnos que alternan cada 15 días, luego de una suspensión por casi un mes, en consonancia con la retracción a Fase 3, tras el incremento de casos y de fallecimientos por coronavirus.

“Junto al Comité de Crisis decidimos la vuelta a la presencialidad segura y cuidada en toda la provincia, combinando clases presenciales y virtuales, dividiremos los grupos de alumnos en burbujas que alternarán cada 15 días”, anunció el gobernador Gustavo Vales.

La ministra de Educación, Susana Benítez, dijo que “ya tuvimos clases presenciales con protocolo y es esencial retomar conceptos antes del receso invernal”.

Nicolás Trotta, remarcó la “situación de enorme complejidad que está transitando la humanidad y Argentina en particular”

Algunos gremios, como el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), se expresaron en contra del regreso a las aulas y su titular, Fernando Ramírez calificó la decisión de “absoluta irresponsabilidad” y solicitó “extender otros 15 días las clases virtuales hasta que se reduzcan los alarmantes índices de contagio y muertes por Covid-19 en las ciudades que estén en Fase 2 y 3”.

Neuquén también reinició en gran parte de la provincia, con excepción de 12 ciudades, las clases presenciales.

La ministra de Educación, Cristina Storioni, precisó que “las clases presenciales se reanudaron en escuelas especiales, rurales y el primer ciclo del nivel primario en 118 comunidades educativas, distribuidas en todo el territorio de la provincia”.

Tierra del Fuego cumplió 16 semanas consecutivas de “presencialidad administrada” en el dictado de clases y tratará de sostener el mismo sistema “mientras la situación sanitaria lo permita”, explicó la ministra de Educación de la provincia, Analía Cubino.

Tras ratificar que “no se modificará la fecha del receso escolar de invierno”, Cubino precisó que se han creado “más de 4 mil burbujas que incluyen entre 10 y 12 estudiantes en promedio, lo que implica que los cursos se han dividido en dos partes para mantener el distanciamiento social y los grupos rotan semanalmente entre el régimen presencial y el virtual”.

San Juan, Río Negro y San Luis

En San Juan, el dictado de clases primarias y secundarias se implementa con un sistema denominado “presencialidad cuidada voluntaria bimodal con alternancia” que deja la decisión a los padres de los alumnos si concurren o no a la escuela o si desarrollan sus tareas desde la casa.

Según la información oficial, la presencialidad es del 46,63 por ciento de los 54.942 alumnos inscriptos en los turnos mañana y tarde.

En Río Negro, 49 ciudades volvieron a la presencialidad en los niveles Inicial, Primario y Especial, informó el Gobierno provincial, y la gobernadora Arabela Carreras afirmó que “en la medida que la situación sanitaria lo permita, iremos recuperando la modalidad presencial de clases en toda la provincia”.

En San Luis, las clases se dictan de forma mixta (presencial y virtual) y desde mitad de mayo el Ministerio de Educación local dejó, ante el aumento de contagios del virus, a voluntad de los tutores la decisión de enviar a sus hijos al establecimiento educativo.

Jujuy, Misiones y Salta

En Jujuy las clases se desarrollan de forma presencial, combinando un sistema virtual, en las diferentes escuelas y únicamente las rurales o urbanas con poca cantidad de alumnos tiene clases diariamente de forma presencial.

En Misiones también se aplica un sistema de clases mixto, con grupos de alumnos que tienen clases de manera presencial una semana y a la otra lo hacen de forma remota.

En Salta, el lunes 31 de mayo se retomó la presencialidad bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, por grupos establecidos y medidas destinadas a garantizar el distanciamiento social en 21 departamentos.

En los departamentos Metán y Rosario de la Frontera, la presencialidad se suspendió por una semana debido a la situación de alarma epidemiológica y trabajaron hasta el 4 de junio de manera virtual, pero ya se reincorporaron a la presencialidad en las escuelas.

Córdoba, Santiago del Estero y Formosa

Entre las provincias que mantienen sus clases suspendidas, Córdoba tiene las restricciones vigentes desde el 7 hasta el viernes 18 de junio debido a las altas cifras de contagios de coronavirus que registra desde la segunda quincena de mayo, con una ocupación de más del 83 por ciento de las camas críticas de Terapia Intensiva.

Funcionarios del Gobierno mantendrán una reunión virtual con intendentes para analizar los resultados de las restricciones de las dos semanas, y definir cómo continúa a partir del próximo viernes.

En Santiago del Estero, el Comité de Emergencias indicó que hasta el viernes día 18 de junio siguen “suspendidas las clases presenciales en toda la provincia, realizándose únicamente las mismas bajo modalidad virtual”.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, anunció junto al ministro Nicolás Trotta, el posible regreso a clases presenciales después de las vacaciones de invierno y remarcó que “la vida no se termina en una pandemia”.

Insfrán apuntó que por la “proyección y la baja de casos, comenzaremos las clases presenciales luego del receso de invierno”, en julio.

La Pampa, La Rioja, Chaco, Santa Cruz y Catamarca

El Ministerio de Educación de La Pampa informó que las clases presenciales volverán el 22 de junio pero sólo de manera focalizada, es decir en los pueblos donde la situación epidemiológica por la pandemia lo permita.

Las autoridades de la cartera educativa se reunieron con representantes de los gremios y se acordó el retorno focalizado en todas las localidades a excepción de los departamentos Capital, Telén, Victorica, Eduardo Castex, Trenel, Realicó, Intendente Alvear, 25 de Mayo y Catriló.

La Rioja también continuará al menos hasta el 18 de junio con clases exclusivamente virtuales, porque la situación epidemiológica se mantiene crítica y, según fuentes de Educación, el fin de semana el organismo informará si sigue este sistema o no.

El Ministerio de Educación también anunció que el receso invernal escolar irá desde el 12 al 27 de julio, una semana después de la fecha de años anteriores.

En Chaco las clases presenciales siguen suspendidas, salvo en las escuelas rurales donde según la Subsecretaría de Planeamiento del Sistema Educativo, Ciencia y Tecnología el lunes se retornó la “presencialidad cuidada” en las localidades de Cote Lai, Charadai, El Sauzalito y Comandancia Frías que registran una tasa de incidencia inferior a 150 casos cada 100.000 habitantes.

Una situación similar persistía en Catamarca, sin clases presenciales en general.