Ona Palumbo se consagró Bicampeona de Patín Artístico en el Regional Costa Este de EE.UU.

La joven atleta marplatense Ona Palumbo se consagró bicampeona de Patín Artístico, en el Campeonato Regional de la Costa Este de Estados Unidos, celebrando desde el 27 al 30 de Mayo en la ciudad de Richmont /Virginia.

Ona como todos los atletas el año pasado vio frustrada su posibilidad de competencia, cuando después de ganar inclusive un Nacional, tenía su objetivo en el plano internacional. Cómo quinceañera tampoco tuvo su fiesta, pero más allá de todo, ella nunca paro de entrenarse. Por el contrario, trató de mantener sus tiempos de entrenamiento situación muy difícil en tanto tiempo de instituciones cerradas.

Diariamente se calzaba sus patines y entrenaba en la costa (por la zona de la Plaza España y Alfonsína) ya qué hay unos metros aceptables de carpeta de cemento cómo para desarrollar sus saltos coreográficos.

Así todo con limitaciones, se entrenó dentro del marco de las pocas posibilidades a consecuencia de la pandemia, pero pudo lograr un estado más que aceptable.

Sus allegados hicieron público su agradecimiento al Emder y todo el personal de los Polideportivos barriales “ya que sus últimas prácticas las concretó desarrollar allí con su actual profesora celeste y Virginia”

Sabiendo de su participación en Estados Unidos, partió con antelación de dos semanas al torneo, donde entrenó en Jacksonville y luego en West Palm Beach, bajo las órdenes de Adrian Trinaroli . Ahí recién pudo tener un espacio físico en estadios públicos , similar al patinódromo local, para realizar sus coreografías completas.

En Un marco organizativo impresionante, muy profesional, óptimas instalaciones, más minucioso manejo de horarios de competencia, que arrancaban a las 06 am hasta las 23 pm.

De las 54 competencias en las que ha participado, tiene 50 primeros puestos y en su debut internacional , la responsabilidad no le pesó, por el contrario .

El día siguiente de su debut logró triunfar en su categoría, sacándole mucha puntuación a la segunda, una competidora brasileña y resto de competidoras. Así fue que se quedó con las dos categorías que compitió y sus tres medallas doradas .

Esta alta performance hizo que fuera invitada al Nacional Us Open para dentro de unos meses, que de participar le dará un roce internacional que hoy está limitado, no solo por la pandemia , sino además por no contar con escenarios acordes a ese nivel .