Montenegro dijo que aplicará multas al bar Ogham y a toda la gente que allí estaba

El Municipio de General Pueyrredón, a través de la subsecretaría de Inspección General, clausuró el fin de semana el local comercial, Ogham, ubicado en Alem 3454 de la ciudad, por desarrollar actividades comerciales no autorizadas por fase 2, no respetar el distanciamiento ni el protocolo vigente.

En ese marco, el intendente Guillermo Montenegro aseguró que reaccionó “a los gritos” cuando vio el video donde se observa a decenas de jóvenes bailando, hacinados y sin barbijos en la cervecería de Alem 3454 de la ciudad y pidió ser “más solidarios que nunca” para cuidar el trabajo de los marplatenses.

“Obviamente que me da mucha bronca. Se clausuró el lugar, se inició una investigación judicial y se le van a aplicar las multas que corresponden, no solamente a los organizadores, sino a la gente que estaba” en el lugar, expresó el jefe comunal en diálogo con Radio Brisas.

En este sentido, Montenegro le pidió a la ciudadanía “ser responsables” porque esto “afecta al trabajo marplatense” y atenta “contra la presencialidad” en las escuelas y “contra el esfuerzo” de toda la sociedad para combatir la pandemia de coronavirus.

Sin perjuicio de ello, Montenegro sostuvo que lo ocurrió en la cervecería no representa a “la gran mayoría” y aclaró que “la gran mayoría es la que cumple. Es la que pone esfuerzo, compra alcohol, no deja entrar gente al negocio, es la que hace meses la viene peleando y peleando”, afirmó a la vez que llamó a tomar conciencia, “no solamente de la pandemia, sino también de la situación en la que está la ciudad”.

“Uno entiende a los más jóvenes, pero lo que pasa es que tenemos que entender la situación que está viviendo Mar del Plata y tenemos que ser más solidarios que nunca”, recalcó al mismo tiempo que recordó que desde la comuna “siempre” dijeron que “la mayor preocupación que tenía el gobierno municipal tenía que ver con la clandestinidad y el no cumplimiento de protocolos” y concluyó: “Por eso seguimos siendo muy exigentes, con los lugares donde no se cumplan los protocolos”.