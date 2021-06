Mercantiles: “La vacunación puede ayudar a ir mejorando la situación de que las fases vayan superándose” 

En el marco de las restricciones que rigen como consecuencia de la pandemia del coronavirus, el Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata, Guillermo Bianchi, dialogó con “el Retrato…” y remarcó la importancia del avance del proceso de vacunación en los trabajadores mercantiles esenciales. A su vez, manifestó su preocupación porque hay rubros no considerados esenciales que “han sido mucho más castigados” durante la pandemia.

“A partir de los últimos anuncios que ha hecho el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires estamos viendo como transita la fase 2 con las idas y vuelta que tiene la misma”, sostuvo el referente del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata en conversación con “el Retrato…” a la vez que remarcó la importancia que tiene el proceso de vacunación en tal sentido.

Conforme a ello, reparó en que “la vacunación puede ayudar a ir mejorando la situación de que las fases vayan superándose” y añadió que, en términos generales, “la Fase 2, con todas las restricciones que conlleva, hace que el sector comercial se vea resentido en un momento particular de Mar del Plata, en tanto existe una caída sensible de la actividad económica en esta época del año”.

“Estamos transitando los principios del invierno y luchando por el sostenimiento de los puestos de trabajo como así también por la vacunación de los trabajadores esenciales que es uno de los objetivos que tenemos como gremio”, sostuvo Guillermo Bianchi a la vez que aclaró que, si bien no tienen una medición exacta de la caída de ventas registradas en el último tiempo desde el gremio, “la pandemia indudablemente a afectado la comercialización en algunos rubros”.

En tal sentido, describió que “hubo muchos rubros como el de la alimentación, ferretería, limpieza o telecomunicaciones, desde el primer día, al ser esenciales han tenido continuidad en su actividad, pero hay otros rubros como indumentaria, librería, juguetería, deporte, etcétera, que no la han tenido y han sido mucho más castigados”.

Seguidamente, hizo hincapié en el proceso de vacunación y destacó que “es muy importante observar el mismo, porque es lo que va a permitir transitar el cambio de fase para que todo vuelva a tener continuidad” al mismo tiempo que remarcó: “En el rubro veníamos trabajando lenta, pero ininterrumpidamente. Ahora se ha cortado un poco esa situación, por el tema del cambio de fase”.

Por otra parte, Bianchi apoyó la denuncia de la UCIP contra muchos supermercados por desarrollar una “competencia desleal”, en tanto ofrecen a la venta productos, vinculados a rubros que no son considerados esenciales. “Si un supermercado grande, que está en la calle Constitución, abre sus puertas como abre y todos sus rubros internos los tiene a la venta, los trabajadores no estamos para controlar eso, porque para ello está el Estado”, apuntó.

“Mientras algunos rubros como la indumentaria no se pueden vender en los negocios de la ciudad, se le permitía a algunas estructuras de supermercados venderlo. Los trabajadores no tenemos potestad para impedirlo, porque la gente va y agarra indistintamente su mercadería y el cajero lo tiene que fichar”, sostuvo a la vez que afirmó que el planteo de la UCIP “tiene mucho sentido”, en tanto si no se generan “situaciones desiguales” y subrayó: “Tiene que estar el Estado para el control, la cual es la función de este ente ante un hecho extraordinario nunca vivido como ser una pandemia”.

Por último, Bianchi se refirió a lo que viene para la ciudad y sostuvo que las expectativas desde el gremio están puesta en tres sentidos: respetar los protocolos de seguridad, la profundización de la campaña de vacunación y obtener un avance en el sistema de fases.

“Es importante hacer cumplir con los protocolos de trabajo en los empleos para evitar el contagio de la gente como así también la profundización de la campaña de vacunación y para ello se debe aplicar a los trabajadores esenciales, dentro de los cuales hay muchos mercantiles que requieren de la vacuna. Por último, es importante ir mejorando en las fases”, expresó.

En ese contexto, el Secretario General de los mercantiles consideró que “el proceso de vacunación tiene que avanzar para que se pueda llegar a las puertas del verano con una Argentina con la mayor parte de su población vacunada, lo cual puede ser un hecho muy auspicioso para todos”.