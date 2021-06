Copa América: Brasil es la mejor selección Sudamericana y candidato a ganarla

A horas de la celebración de la “Copa América”, el reconocido formador de futbol marplatense que se desempeñó laboralmente en diferentes lugares del mundo, Facundo Albanezzi, en diálogo con “el Retrato…” cuestionó el juego del seleccionado nacional y afirmó: “Hoy el equipo de Brasil es la mejor selección Sudamericana y la favorita para quedarse con esta copa”

“Uno siempre tiene ilusiones que Argentina pueda hacer un buen papel por la calidad individual de los futbolistas, no así lo que se observa colectivamente, ya que no hay una idea definida para jugar”, sostuvo el reconocido formador de fútbol marplatense que se desempeñó como formador de futbolistas en el FC Basilea de Suiza y que también fue ex jugador de Kimberley y de Deportivo Norte.

Asimismo, Albanezzi cuestionó que se haya dejado a Juan Foyth fuera de la “Copa América” por lo ocurrido en el último encuentro del seleccionado nacional contra Colombia que le costó el empate al equipo. “Ante un error lo dejaron afuera”, apuntó.

En ese contexto, el reconocido profesional nacido en la ciudad de Bragado confesó: “Tengo buenas expectativas, pero la realidad es que no se ven ideas definidas, excepto Brasil, que es un ejemplo que el seleccionado argentino debería seguir” y añadió: “Hoy el equipo de Brasil es la mejor selección Sudamericana y la favorita para quedarse con esta copa”.

“Independientemente que haya buenas individualidades, no hay un fútbol de alto vuelo. Habría que valorar todo este tiempo que estamos parados para darle lugar a este segmento: el de la formación para que el día de mañana podamos cambiar el fútbol en Argentina y permitir así que los jóvenes en el máximo nivel se puedan equivocar y que los jugadores estén cambiados continuamente, no que sean siempre el hilo más delgado por donde cortar la tela”, concluyó.