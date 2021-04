Colecta de sangre para Pequeños Guerreros

Bajo la campaña #yoapoyo, se estará realizando este sábado 10 de abril, una nueva colecta de sangre para los Pequeños Guerreros . Es importante que te sumes como voluntario habitual

La colecta se realizará en la Fundación Hemocentro Mar del Plata ubicada en Mitre 3333, también poder inscribirte como posible donante de médula. Para inscribite debes llamar 2235628421 y se te otorgará un turno.

Debe ir desayunado,

Evitar fumar antes y despues en un lapso de 2hs

No consumir alcohol

Concurrir con ropa comoda

Llevar documento de identidad

Debe tener entre 18 y 65 años

Pesar mas de 50kilos

No haber padecido enfermedades infectocontagiosas

No hacer uso de drogas y que haya transcurrido un año desde tu ultimo tatuaje, colocacion de aros o percing

Pequeños Guerreros es una Ong que contiene, apoya y asiste desde las necesidades a familias en situación de riesgo social con niños pacientes oncológicos MdP .

Realiza obras de bien común y de interés general y trabaja para elaborar y desarrollar programas de atención y contención a todo grupo en alto riesgo social, para mejorar la calidad de vida en los niños, intentando disminuir la incidencia de factores de riesgo que obstaculicen la construcción de la identidad y el desarrollo integral.

Realizando Actividades que son Jornadas Educativas-FormativasArtísticas-Culturales-Deportivas-Recreativas.

Estas actividades son el espacio para el compromiso de una comunidad solidaria que se involucra y nos permite que entre todos concretemos programas de desarrollo de atención y contención a todo grupo social en alto riesgo y tratar de mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes, intentando disminuir la incidencia de factores de riesgo que obstaculicen la construcción de la identidad y el desarrollo integral