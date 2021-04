Montenegro no está de acuerdo con prohibir la circulación, pero respetará esa decisión

A la vez que expresaba su disconformidad por la prohibición de la libre circulación, el Intendente Municipal afirmó que “una norma y hay que acatarla pero la circulación no es un riesgo” enfatizando que comprende “la posición del gobernador que tiene la obligación de velar por todos los bonaerenses”, para expresar su rechazo a las limitaciones para transitar.

El Jefe Comunal aclaró al comenzar la rueda de prensa , luego del mensaje de Axel KIcillof que “todavía no están los decretos con lo cual tenemos que esperar la letra fina de las restricciones”.

Guillermo Montenegro brindó una conferencia de prensa en el marco de las restricciones anunciadas por los gobiernos de la Nación y de la Provincia acompañado por los Secretarios de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, de Educación, Sebastián Puglisi y de Salud, Viviana Bernabei.

Remarcó respecto a la situación sanitaria de la ciudad que “estamos ante una segunda ola claramente. Los números indican que estamos en un 40% del número más complejo que tuvimos en el pico máximo de contagios. En cuanto a las camas Covid tenemos 23 ocupadas, es decir un 30% del peor momento”.

“Mar del Plata es distinto al AMBA y eso es fundamental al momento de la charla que tenemos con las autoridades nacionales. La salud y el trabajo son claves para los marplatenses. Hoy estamos en fase 4 y esperamos saber en qué lugar quedará la ciudad ya que esto es muy dinámico” dijo mas adelante.

“Igualmente no estoy de acuerdo con prohibir la circulación. Es una norma y hay que acatarla pero la circulación no es un riesgo. Entiendo la posición del gobernador que tiene la obligación de velar por todos los bonaerenses”, subrayó Montenegro; pero aclaró que “se cumplirá acabadamente el horario de cierre de los comercios y circulación ya que pondremos todo nuestro esfuerzo en ese sentido”.

Acerca del transporte público, acotó que “hay un pedido de reducción del transporte pero la base es control y sanción. Se habla permanentemente con las empresas por la cantidad de frecuencias” y que el mismo se reservará sólo para los trabajadores esenciales.

Cabe acotar en tal sentido que a los trabajadores y personas que se movilicen se les exigirá el Certificado Únicos Habilitantes de Circulación (CUHC), ya sea impreso o a través de la aplicación para celulares CuidAr.

También confirmó Montenegro que en las próximas horas firmará un decreto para que no se cobre Estacionamiento Medido mientras dure el decreto de nación en torno a las restricciones.

“El dinamismo de esta situación hace que las decisiones se puedan cambiar, siempre con criterio. Hay que observar a la ciudad de forma distinta a la hora de determinar pasos a seguir”, para finalmente solicitar se eviten “las reuniones sociales, sabemos cómo tenemos que controlar y seguiremos en ese camino”.