Los gimnasios resisten la pandemia y a pesar del reducido aforo, no dejan de trabajar

Luego de los anuncios del gobierno nacional, las autoridades gubernamentales evalúan nuevas restricciones por el aumento acelerado de casos de coronavirus y los gimnasios y centros de entrenamiento de Mar del Plata se oponen a tener que volver a cerrar sus puertas, después de haber permanecido durante varios meses sin poder trabajar. “Una resolución que no nos permita trabajar sería catastrófica para el sector e imposible de poder llevar a cabo”, subrayó Ariel Caltabiano, secretario de la Cámara de Gimnasios, Natatorios y Afines de Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…”

En lo que respecta a la actualidad del sector, después de las nuevas restricciones, explicó que se continúa "trabajando normalmente", es decir, con un aforo del 30%, tal como se hizo desde que se pudo volver a abrir en octubre del 2020 a la vez que aclaró que la habilitación para la permanencia de solo 10 personas en lugares cerrados se aplica para los deportes en general, no así para los gimnasios en puntual, los cuales se rigen con su propio protocolo.

En lo que respecta a la actualidad del sector, después de las nuevas restricciones, explicó que se continúa “trabajando normalmente”, es decir, con un aforo del 30%, tal como se hizo desde que se pudo volver a abrir en octubre del 2020 a la vez que aclaró que la habilitación para la permanencia de solo 10 personas en lugares cerrados se aplica para los deportes en general, no así para los gimnasios en puntual, los cuales se rigen con su propio protocolo.

En tal sentido, precisó que, no solo se debe contemplar el aforo del 30%, sino que también cada establecimiento debe respetar el distanciamiento social entre las personas, establecer un sistema de burbujas, tener ventilación constante en el lugar, tomar la temperatura a las personas que asistan, aplicar una sanitización constante, desinfección horaria, etcétera. “No se han detectado casos de incumplimiento, apercibimiento, multa o denuncias a los gimnasios de Mar del Plata por falta de acatamiento al protocolo”, apuntó.



“En general la gente fomenta y está de acuerdo con los protocolos, solo se han detectado casos aislados de clientes que se bajan el barbijo y hay que pedirle se los suban. Las personas entrenan en su burbuja, no están sentadas cara a cara, y dentro de los dos o tres metros que comprende la misma no hay nadie a su alrededor”, explicó a la vez que consideró que “es muy difícil que los clientes se contagien en los establecimientos”.

Por otra parte, hizo hincapié en que se registraron solo 4 cierres de gimnasios en el último tiempo producto de haber tenido que permanecer cerrados durante 8 meses. “Al estar toda la economía parada, las deudas están congeladas y uno empezó a trabajar de cero, pero cuando las mismas se reactiven o la parte impositiva empiece a cobrar al 100%, hay que ver quién queda parado”, describió al mismo tiempo que comentó que también hay que tener en cuenta que, en general, los gimnasios en Mar del Plata “son emprendimientos familiares, lo cual es un factor que permitió que la mayoría sobreviva a la pandemia”.

Seguidamente Caltabiano se refirió a la posibilidad que se implementen nuevas restricciones que afecten al sector y afirmó: “Estuvimos 10 meses cerrados, sin ingresos, algunos ni siquiera cobraron la ATP, trabajamos dos meses a pérdida, dos al 5% y recién ahora se empezó a subir, por lo que, hoy no estamos en condiciones de poder cerrar”.

“Si cerramos los gimnasios, el mismo será definitivo en la mayoría de los establecimientos”, subrayó el titular de Squat GiM, el reconocido espacio ubicado en la calle La Rioja y Moreno, en el interior de la Galería Essenza de la ciudad a la vez que señaló: “Una resolución que no nos permita trabajar sería catastrófica para el sector e imposible de poder llevar a cabo”.